Argentina versiona la ‘Córdoba’ de Medina Azahara por bulerías

Dice la cantaora onubense Argentina que las canciones de Medina Azahara y otros grupos de rock andaluz eran la banda sonora de su día cuando era niña. Siendo la voz del cantante Manuel Martínez parte de su memoria sentimental, no es de extrañar que, cuando la llamaron para abrir La Noche Blanca del Flamenco en 2022, se acordara de aquella canción que Medina Azahara publicó hace 20 años y la hiciera suya como tributo a la ciudad de Córdoba.

Córdoba estaba incluida en el disco Aixa, con el que los cordobeses ganaron el premio a Mejor Álbum de Rock en la 8 edición de los Premios de la Música. Es una composición exuberante marca de la casa, aderezada por la Orquesta de Córdoba, además. Argentina, sin embargo, cuenta a este periódico que, mientras se la imaginaba, le entraba por bulerías.

Así lo hizo. Entre ella y su guitarrista Bolita, adaptaron el rock andaluz al palo más festivo del flamenco en un single que ve la luz este viernes, acompañado de un videoclip grabado en la ciudad. Aunque la historia de esta Córdoba viene de lejos.

“Yo abrí La Noche Blanca de 2016 en la plaza de La Corredera con una bulerías potentes, con un recuerdo a Lole y Manuel, haciendo Desde Córdoba a Sevilla. Y cuando volví el año pasado se me vino a la mente el tema Córdoba de Medina Azahara. Y aquello gustó tanto que pensamos que era buena idea sacarlo como single. Desde entonces es un fijo en el repertorio”, explica la cantaora, que grabó aquella versión en La Noche Blanca acompañada por la guitarra de Bolita, Eugenio Iglesias y Jesús Guerrero, las palmas y jaleos de Torombo, Los Mellis, Diego Montoya y Roberto Jaen, y la percusión de José Carrasco.

Una canción que, según detalla, quería hacerla suya “sin renunciar a la esencia de Medina Azahara”, y presentarla como tributo a una ciudad que también considera propia.

Un recuerdo a Juan Carlos Limia

“Yo siempre quería cantar en Córdoba. Y desde que lo conseguí, he estado viniendo muy seguido, y tengo muchísimas amistades en Córdoba, donde hay muchos aficionados al flamenco. Ya es como mi casa. Yo cuando vengo a Córdoba, me siento en casa. Además, Córdoba es muy flamenca. Es que es flamenca en cada calle y en cada esquina”, señala la cantaora onubense, que además se confiesa enamorada de La Noche Blanca: “Se debería hacer en todas las ciudades, no sólo por poner en valor nuestra música, sino nuestras ciudades”.

De hecho, en la nota de prensa que acompaña al lanzamiento, Argentina envía un recuerdo al director general de Cultura Juan Carlos Limia, recientemente fallecido. “Hemos sentido muchísimo su pérdida, quiero mandar un gran abrazo a toda su familia”, señala.

Córdoba, además, se presenta como una pieza propia, sin más deseo que darla a conocer. “Tengo en mi mente hacer un disco, pero ahora la inercia es sacar singles. La música reguetonera ha puesto de moda esto y nosotros estamos encantados porque nos permite sacar algo nuevo y mostrarle a la gente que estás activa y creativa”, detalla sobre una industria, la del flamenco, que considera que vive un buen momento de reconocimiento de público.

Del rock andaluz a Rosalía e Israel Fernández

“Fenómenos como el de Rosalía, o ahora Israel Fernández, que es un cantaor de flamenco tradicional, están haciendo que el flamenco llegue a la gente. Esto es positivo porque despierta la inquietud en mucha gente que cree que cualquier cosa que lleva palmas es flamenco, y logra que, casi sin querer, se vayan formando aficionados”, reflexiona la cantaora.

Eso sí, para ella, una mirada al pasado nunca hace daño. “La música de Medina Azahara, Lole y Manuel, Alameda o Triana sigue sonando actual. Es música fresca y actual. Muchos de ellos mostraban abiertamente su esencia flamenca, aunque hicieran rock y a mí me gusta mucho”, concluye.