‘Andata’: homenaje a Sakamoto del compositor cordobés Javier Márquez

El músico y compositor cordobés Javier Márquez ha publicado este viernes una versión de Andata, una de las canciones clave de la última época creativa de Ryuichi Sakamoto, recientemente fallecido.

Andata es el título del primer tema que abre Async, el disco que Sakamoto publicó en 2017 y que imaginó que sería el último. Tres años antes le habían diagnosticado un cáncer de garganta y el compositor japonés se volcó en la creción de un disco muy ambicioso, concebido como una banda sonora a una película imaginaria de Tarkovsky, a partir de la asincronía de la que habla su título y mezclando sus composiciones con ruidos de la calle de Nueva York, París o Tokio o pianos desafinado.

Márquez, por su parte, ha cogido la primera canción del disco y la ha despojado de la experimentación electrónica para convertirla en una composición de corte clásico y minimalista. Él se ha encargado de los arreglos de duduk, apoyados en el pianista y productor madrileño Javier Monteverde, que se han encargado de la grabación y producción en los estudios Cezanne de Madrid.

Andata ha tenido versiones por parte de Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) o Electric Youth, aunque ninguna oficial en la clave que ha construido el músico cordobés.

Márquez estudió guitarra y oboe en el Conservatorio de Córdoba. Compositor, arreglista y productor, Márquez cuenta con un LP previo (Si mi niño se durmiera, 2012), y ha grabado diversos instrumentos para las bandas sonoras del compositor Pablo Cervantes, incluida la serie de Televisión española Promesas de arena, así como para la quinta temporada de la exitosa serie La casa de papel. Su último disco The shelter point, fue reconocido como mejor grabación New Age en los premios Hollywood Music in Media Awards.