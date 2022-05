Sin agrupaciones cordobesas en las semifinales del COAC

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz no tendrá ningúna formación cordobesa en las semifinales después de que el jurado dejara fuera de esta fase al cuarteto 'Venimos a llevárnoslo' y a la chirigota 'Los falis'.

Esta segunda agrupación ha sido la que más cerca ha estado de pasar el corte, que se estipuló en 130 puntos. Tras su actuación en preliminares, el jurado dio a la chirigota de Awito y Cristo una puntuación de 84,35 puntos. Es la segunda agrupación de más puntuación en su modalidad que se ha quedado fuera de las semifinales.

En cuartetos, 'Venimos a llevárnoslo' ha obtenido una puntuación más baja, 46,72 puntos. Junto a él se ha quedado fuera el cuarteto del Perrichi 'Mira en tu interior'.

En total, el jurado del COAC ha pasado a semifinales a 36 agrupaciones del cupo máximo de 42. Por modalidad son: coros, 'Carrera Oficial', 'Pachamama', 'La fábrica de conservas', 'Tierra y Libertad', 'Los babeta' y 'Químbara'; comparsas, 'El Club de los ignorantes', 'La mafia de la Viña', 'We can do... Carnaval!', 'Después de Cádiz, ni hablar', 'Los sumisos', 'Los originales, 'Los veleros, una comparsa de toda la vida', 'Los indomables', 'Los quinquis', 'La brigada', 'La boquita prestá', 'Los renacidos', '¿Me meto o no me meto?, 'Los conquistadores' y 'Los viajantes'; chirigotas, 'Aquí huele a verdín', 'Los COAC toys', 'Los cuarentenas princippales', 'Los Pago alga', 'Entre sábadas, selvs y ríos... Este año vamos al Rocío', 'Los caraduras de Cai', 'Gente con chipa', 'Los del triángulo de las verduras', 'La Viña contraataca', 'A vivir que son dos días', 'La misión (el Evangelio según Santander)' y ' La legionaria'; y en cuartetos han pasado 'Los ultraortodoxos de los Callejones Cardoso', '¡¡Esto está empetao!!' y 'Al Edén que le den'.