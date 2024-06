La actriz cordobesa que protagoniza el homenaje de Israel Fernández a Lorca y Camarón de la Isla

La actriz cordobesa Helena Kaittani es la protagonista de La leyenda del tiempo, el videoclip con el cantaor Israel Fernández ha rendido homenaje a Federico García Lorca y a Camarón de la Isla, y que se estrenó hace unos días, dentro de la iniciativa IQOS Game Changers.

Helena Kaittani: “El auténtico thriller es cuando no suena el teléfono”

“La Leyenda del Tiempo, más que un tema, es un puente entre generaciones, un hilo que conecta los años 20 con los 70 y que ahora da el siguiente paso hasta el día de hoy”, explica la marca sobre el encargo que le hizo al cantaor, y que ha supuesto el primer videoclip oficial para esta canción tan icónica.

En la pieza audiovisual, el propio cantaor se deja deslumbrar por la mirada y la belleza de Helena Kaittani, la intérprete cordobesa, coprotagonista de un videoclip dirigido por Jesús Plaza, y que ha contado con el vestuario, entre otros, de Leandro Cano.

Con formación interpretativa y en danza, Kaittani lleva un año encadenando proyectos de forma continua en teatro, cine y televisión. Al éxito de La Singla, el documental de Paloma Zapata por el que fue nominada a los Premios Carmen (ella interpreta una parte de ficción dentro de la película), se ha sumado el estreno en cines de Historias, de Paco Sepúlveda, hace apenas unas semanas. En formato serie, en el último año, ha tenido roles en La Caza. Guadiana (RTVE) y Urban (Prime Video).

En teatro, el 25 de junio estrena Jaque al rey, bajo la dirección de la actriz Mar Abascal. Lo hará en Córdoba, donde también puso en escena hace solo unos meses El amante, una obra cómica a partir del texto del dramaturgo británico Harold Pinter protagonizada junto a Álvaro Tejero.

Además, tampoco ha dejado de participar en videoclips, como ha ocurrido ahora. Ya fue la protagonista de Feria de Sevilla, un video de Lin Cortés grabado en el Cine Fuenseca. Y el pasado otoño estrenó el vídeo de Confundir, del grupo Electronic Flamenco Esquejes (EFE), grabado en torno a la fiesta de los danzantes de Fuente Tójar (Córdoba).

