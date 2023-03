Helena Kaittani: “El auténtico thriller es cuando no suena el teléfono”

Es probable que dentro de unos años, la actriz cordobesa Helena Kaittani (su apellido es chipriota) recuerde la tercera semana del mes de marzo de 2023 como uno de los momentos más definitorios de su carrera. ¿Por qué? Pues porque ha estrenado, en apenas 24 horas el documental La singla en el Festival de Málaga (en el que ella pone la parte friccionada, central en el desarrollo de la película), y el primer episodio de La Caza: Guadiana en Televisión Española.

Dos papeles pequeños pero de gran relevancia en dos productos audiovisuales de impacto, que se han ultimado mientras grababa otra intervención en la serie Urban, esta vez para la plataforma Amazon Prime. En un mundo, el de la interpretación, en el que las rachas son puertas por las que colarse, esta joven actriz cordobesa (muy cordobesa, de hecho) está duplicando los manojos de llaves.

Así, Kaittani atiende a las preguntas de este periódico desde Málaga, unas horas después de mostrar en el festival de cine español cómo fue la búsqueda de La Singla aquella mujer gitana y sorda que revolucionó el baile flamenco durante una década y que después desapareció de la faz de la tierra.

PREGUNTA. Aunque ya hablamos hace un tiempo de La Singla, ahora ya sí me puedes contar cómo ha sido llevar vuestro descubrimiento al gran público en el Festival de Málaga.

RESPUESTA. Pues mira, llevamos toda la mañana leyendo críticas y nos ha encantado un titular que dice que “La Singla es el flechazo inmediato del festival”. Han sido unos días muy bonitos y la gente lo que tiene son muchas preguntas. El documental deja muchas cosas sobre esta mujer maravillosa resueltas, pero la gente se come la cabeza un poco más sobre ella, lo que es algo increíble.

P. Las películas buenas son las que siempre dejan más preguntas que respuestas.

R. Claro, la sensación que deja es que si esta mujer hubiera seguido, hubiera sido la mejor bailaora del mundo. La gente ha empatizado y se ha sentido muy cercana a esta figura. Y, para Paloma (Zapata, la directora) y para mí, ver que la película suscita todas estas preguntas, nos ha parecido maravilloso.

P. Hay que aclarar que, efectivamente, las primeras que os vais a buscar a esta bailaora gitana, sorda y muda que conquistó el mundo sois Paloma Zapata y tú.

R. Si ya para mí, descubrir y conocer personalmente a La Singla y hacer esta película ha sido un gran regalo caído del cielo, compartirlo con la gente y con el público, ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida. No hay regalo más grande que poder compartir esta pieza de arte. Porque, en realidad, La Singla ha sido una revolución en mi vida.

P. Cuéntame, de dónde sacaste la inspiración para interpretar a esta periodista que va en busca de La Singla.

R. La primera inspiración y la más directa es la propia directora, Paloma Zapata, porque mi personaje lo que hace es representar el camino que ella hizo a la hora de buscar, investigar y encontrar a La Singla. Así que ella ha sido mi principal referente. Y la he acribillado a preguntas durante todo el proceso, desde cuestiones procedimentales a qué es lo que la motivó a ella a iniciar esta búsqueda. Y la verdad es que me acabé inspirando en su personalidad. Paloma, desde luego, ha sido una inspiración cercana y directa. Pero luego, tengo que reconocer que en todo el proceso he tenido muy presente a la Helena niña. Porque yo de pequeña amaba la danza. Y recuerdo que, cuando estaba mala y no podía ir al colegio, me peleaba para que sí me dejaran ir al Conservatorio. Entonces, es verdad que también he conectado un poco conmigo misma o con un yo un poco anterior, a la hora de rebuscar en esa lucha y esa pasión que sentía por el baile.

P. ¿Sigue viva esa pasión?

R. Pues una de las reflexiones que he hecho en el proceso es que nadie tiene por qué entender lo que uno vive o siente cuando está bailando, que es un proceso de ensimismamiento muy puro. Y he conectado con esa Helena que empezó en la danza.

P. ¿Trabajas mucho con tu memoria como actriz?

R. Sí, es una de las herramientas de las que más tiro. Los recuerdos son básicos. A veces son imágenes, otras son caras, otras son momentos…

P. Este estreno en Málaga coincide con el primer episodio de La Caza. Y en los teaser que he visto, tienes un papel prominente.

R. La Caza: Guadiana ha sido otro regalazo por todo el proceso, por el propio rodaje y por el equipo, con el que mantenemos una amistad muy bonita. La serie está muy guay. Sin hacer spoiler, hay un flashback a 2010, cuando los personajes principales tienen 18 o 20 años, y ahí aparece una Rocío, que es mi personaje, que está empezando a estudiar, que quiere salir del pueblo, de esa Huelva en la frontera del Guadiana, y que es más inocente. Y después, hay contraste cuando se vuelve al presente, cuando se ve el cambio y a una Rocío más seria, más ajada, que ha perdido un poco la luz que tenía cuando era jovencita. Eso ha sido un reto como actriz, el representar dos caras de una persona que cambia a medida que pasan los años.

P. No sé si un reto, pero también cambia un rodaje como el de La Caza: Guadiana respecto al de La Singla.

R. Claro, La Caza es una serie, con ocho capítulos y un guión cerrado y un equipo bastante grande, tanto técnico como artístico. La Singla es un documental que, aunque tenga una parte de ficción, no deja de ser un trabajo más de documentación, grabación y edición, con un equipo mucho más reducido. Lo guay de La Singla es que mi papel tiene un punto natural, no se sabe si estoy actuando o si soy yo misma. En La Caza: Guadiana las reglas estaban más marcadas, con unos guiones muy trabajados.

P. Y todo esto llega después de hacer un papel en Urban, otra serie, en este caso para una plataforma, ¿verdad?

R. Sí. En este caso la produce Alea Media y Mediaset pero para Amazon Prime. Es una participación pequeña pero una experiencia muy chula. Me lo he pasado genial y me he reencontrado con mucha gente del equipo de Malaka.

P. Cine, Televisión y plataformas. ¿Eres una triple amenaza?

R. Todos los formatos audiovisuales van conmigo porque es mi mundo. Y es verdad que hoy hay muchísimas más producciones. Las plataformas han hecho que el consumo de las series sea diferente y mucho más inmediato. Y parece que la gente quiere más. Eso hace que las productoras tengan la oportunidad de crear mucho más contenido. Yo sí que pienso que lo importante es que no perdamos la calidad. A veces, cuando se hace mucho, parece que la calidad baja, y yo lo que espero es que se siga cuidando la calidad, porque en España se está haciendo una ficción maravillosa.

P. ¿Este momento sintetiza la carrera con la que sueñas?

R. Hombre, este momento es muy redondo. Pero, cada momento de mi carrera, mientras esté trabajando y haciendo lo que me gusta, es perfecto. Pero sí reconozco que lo que me gustaría es encauzarme un poco más hacia el cine.

P. ¿Y qué es más thriller, cuando el teléfono no suena o cuando te encargan un papel muy complejo?

R. El thriller es cuando no suena el teléfono. Cuando suena el teléfono, es un paraíso de colores y luego ya veo en qué marrón me he metido y cuán difícil es lo que tengo que hacer y tengo que sufrir para hacerlo. Pero que no me llamen es lo peor.

P. Y seguro que lo usas cuando te toca hacer drama.

R. Pues sí, claro. Ahí hay mucha rabia contenida.