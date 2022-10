El acento cordobés de la primera producción internacional de flamenco del Teatro Real de Madrid

Son las 8:00 de la mañana en Nueva York (las 14:00 en Córdoba). Sergio de Lope descuelga el teléfono todavía tirado en la cama. El instrumentista cordobés, uno de los músicos flamencos más importantes de la última década, lleva casi un mes viviendo en un hotel de la metrópolis estadounidense.

Licenciados en lo jondo: la eclosión de la generación de universitarios flamencos de Córdoba

Saber más

Como él, en la gran ciudad norteamericana hay otros tres paisanos: el percusionista Lolo Plantón, el cantaor Bernardo Miranda y la bailaora Yolanda Osuna. Cuatro, si se cuenta al guitarrista José Tomás Jiménez, ciudadrealeño de nacimiento pero cordobés de adopción. Los cinco forman parte del elenco de músicos que representan Flamenco Real, el primer espectáculo internacional producido por el Teatro Real de Madrid, y que ha cristalizado en un gran tour por tres grandes ciudades estadounidenses.

“Esto es una gira como las de antes. Esto hace una década que no se ve”, explica Sergio de Lope, que ya ha estado en Nueva York con el Flamenco Festival, pero nunca durante tanto tiempo: dos meses, 53 conciertos y tres ciudades.

Concretamente, son 25 pases en Nueva York, 16 en Washington y 12 actuaciones en Dallas. De momento, el póker de flamencos cordobeses sigue en Nueva York, explica el flautista y saxofonista, que señala que el éxito está siendo considerable. “Hacemos dos pases al día de viernes a domingo. Te puedo asegurar que se están llenando todos”, señala De Lope, que apunta también a la belleza del emplazamiento donde lleva un mes actuando.

Una antigua iglesia de Harlem y buenas críticas

Flamenco Real se está representando en el Harlem Paris, una sala de conciertos ubicada en la iglesia de Saint Thomas, una parroquia construida en el año 1889 en el barrio de Harlem, y que desde 2017 se ha convertido en un centro de arte. “No es una sala, con lo que no se suele programar flamenco, por lo que el impacto está siendo muy importante entre el público”, explica el artista, que cuenta como curiosidad que hace unos días le escribió por redes sociales una señora de la familia Rockefeller. “Me escribió que nunca había visto una flauta en un concierto y le había recordado al jazz”, relataba el compositor.

Más allá del éxito de público, el elenco de músicos se ha llevado también el aplauso de algunos críticos. La periodista Alison Andrea López, del Times Square Chronicle, destaca en su reseña que “el conjunto colectivo de los intérpretes más talentosos de España aportó una energía que me impactó”. “Era como si estuviéramos allí para ellos en lugar de que ellos estuvieran aquí para entretenernos. Formábamos parte de una auténtica reunión o vínculo desarrollado a través del sonido y el ritmo. Tanto si estaba ensayado como si no, no lo parecía. La actuación fue como un día más para los intérpretes, dedicados a lo que mejor saben hacer, el flamenco”, escribe López.

Por su parte, Liz Ramanand, de la web Secret NYC apunta en su crónica que “cada uno de los artistas tuvo un dominio total del escenario”. “Al final del espectáculo, todo el mundo estaba de pie y se convirtió en una fiesta de baile para el público”, señala la cronista.

Sergio de Lope señala que no es el único espectáculo flamenco que hay en Nueva York, una ciudad en la que hay programación en salas de arte jondo, así como academias para aprenderlo. Estos días, han coincidido en la gran manzana con artistas como María Terremoto.

El músico, por su parte, ha aprovechado su estancia para empaparse de la vida cultural y musical de la ciudad. “Este jueves voy a ir a ver a Robert Glasper y a Herbie Hancock en el Blue Nota. No está mal como plan”, dice sonriendo el músico, que, en mitad de la gira, tuvo que viajar a España para presentar en la Bienal de Flamenco de Sevilla su nueva creación, el espectáculo Ellas, que se estrenó con un enorme éxito en los Reales Jardínes del Alcázar.