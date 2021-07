La jueza archiva el caso del zuncho por el que imputó a Isabel Ambrosio

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba ha decidido sobreseer la causa en la que estaba imputada en calidad de investigada la exalcaldesa Isabel Ambrosio por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La magistrada archiva el caso de manera provisional tras el escrito de la Fiscalía Provincial de Córdoba, en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa tras la llegada de los últimos informes.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza archiva ya que la Fiscalía era la única parte acusadora en la causa. Ambrosio estaba imputada desde el mes de noviembre de 2020 precisamente a petición del Ministerio Fiscal por la presunta construcción de un zuncho dentro del dominio público de la Cañada Real Soriana, en el término municipal de Obejo.

Según el escrito remitido a este periódico, la Fiscalía ha estimado que la parcela 25 del polígono 17 del Ayuntamiento de Obejo está afectada por limitaciones de dominio público pecuario pero no en su totalidad y no se ha acreditado que esté afectada la indicada limitación en el lugar en que se estaba realizando el zuncho. Este auto se produce después de un informe emitido por el Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de la Andalucía, dicha parcela sí está afectada por limitaciones del dominio público pecuario pero no en su totalidad, sino sólo en la franja que limita con la carretera.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía que fueron remitidas a la Fiscalía. Los agentes relataban que, en una patrulla por la zona, vieron en enero de 2020 una propiedad que se encontraba sobre una vía pecuaria en proceso de reforma. Fue entonces cuando el Ministerio Público abrió diligencias. Ambrosio siempre ha mantenido que la zona en la que se construyó el zuncho era urbanizable.

El sobreseimiento no es definitivo aún. Contra el auto se puede presentar un recurso en el plazo de tres días, algo que es difícil que ocurra, ya que ha sido la propia Fiscalía la que ha determinado que el caso debía archivarse definitivamente.