La Fiscalía de Córdoba mantiene abiertas las diligencias sobre la gestión de las residencias en la pandemia

El fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, destaca la labor de la Sección de Personas Mayores y Personas con Discapacidad del Ministerio Público, con el fiscal delegado para Andalucía, Fernando Santos, ante las diligencias informativas sobre la gestión de las residencias en la pandemia del Covid-19, cuyo trabajo, iniciado en septiembre, prevé concluir "en breve".

En una entrevista con Europa Press, el fiscal jefe explica que las diligencias están "abiertas", después de que se archivaron las de la primera ola de casos en septiembre al no apreciar delitos en las 20 residencias afectadas, si bien en estos momentos "se recaba la información" sobre la gestión de dichos centros ante la incidencia del virus.

Al respecto, Sobrón comenta que "es uno de los temas que más preocupa, pero va bien y está la situación controlada", a lo que añade que espera que "pronto" se tome una decisión.

En cuanto a la situación con las vacunas contra el Covid-19, después de que algunas personas internas en residencias se han negado a las mismas, pero ya están resueltos todos los casos, el fiscal jefe explica que "son circunstancias concretas, puntuales, donde cada caso se ha analizado de una forma individualizada".

Por tanto, relata que "en aquellos supuestos en los que ha habido alguna persona que se estimaba que no tenía capacidad o una capacidad suficiente por cualquier tipo de motivo para decidir sobre esa cuestión", desde la Fiscalía se ha actuado.

De este modo, en los casos que "ha habido algún tipo de controversia, se ha analizado individualmente y en algún caso sí se ha solicitado del juzgado correspondiente que se dicte una resolución a los efectos de que efectivamente la vacunación se produzca", destaca el fiscal jefe.

En este sentido, subraya que "son asuntos que hay que verlos de forma individual y no se puede analizar de una forma conjunta, porque además no se ha hecho". Además, no le consta que haya habido mayor incidencia de este tipo de casos en la provincia respecto a otras.

Mientras, Fernando Sobrón señala que "en todo lo que sea protección de aquellas personas que de alguna manera necesiten una mayor protección por parte de la sociedad, siempre se puede mejorar, no sólo de personas mayores".

Así, destaca que "se puede mejorar en el ámbito jurídico en coordinación con las diferentes administraciones", si bien precisa que "los medios quien los tiene que dar son las administraciones", de manera que "a veces llegan determinadas demandas" que desde el Ministerio Público "no se pueden solucionar, porque quien tiene que darle una solución real o directa son las administraciones, no la Fiscalía", aclara.

No obstante, admite que "sí es verdad que somos cauce y que hay algunas personas que se dirigen a la Fiscalía solicitando su intervención en algunas situaciones", de hecho valora que en esta sección, "Fernando Santos trata de instar a que las administraciones mejoren determinados servicios públicos".

Ante ello, puntualiza que "la Fiscalía puede bien proteger en el ámbito jurídico, bien instar a que se den determinados servicios, pero quien tiene que dar esos servicios al final es la administración".

"Nuestra participación es más de tipo jurídico, no de tipo asistencial, sin perjuicio evidentemente de que a través de procedimientos se pueda lograr determinada asistencia, pero no siempre", abunda Sobrón, quien agrega que "es importante saber que la parte asistencial no le corresponde a la Fiscalía".

En este caso, pone como ejemplo que "si tuviéramos tres fiscales podríamos hacer muchísimas más cosas de las que hacemos", pero "los fiscales son los que son".