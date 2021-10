Denuncian ante la Fiscalía obras en una parcelación considerada irregular en la Sierra y que aún no se ha demolido

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba en la que informa de que en una parcelación de la Sierra de Córdoba considerada irregular se está volviendo a construir. El colectivo acudió este martes a la Ciudad de la Justicia para registrar una denuncia en una zona en la que el propio Ayuntamiento admite que no se ha restaurado la legalidad y sobre la que pesa un extremo riesgo de incendio.

En concreto, Ecologistas en Acción afirma que "en la parcelación ilegal denominada Villa Pura se ha localizado una edificación residencial que está siendo objeto de reforma o ampliación. En el exterior se puede observar diverso material de construcción que confirmaría que la edificación para uso residencial está siendo reformada o ampliada. Además de la obra en la vivienda, se observa como han ampliado con maquinaria el cajón de la explanada donde está situada la construcción. Igualmente, haciendo uso de maquinaria, han acondicionado el terreno para el alzamiento de un cierre perimetral de la parcela", relata en el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

"Esta edificación, presuntamente ilegal, no aparece en la cartografía digital de la ficha descriptiva de la parcelación" Villa Pura que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba "realizó en el año 2014, con motivo de elaboración y posterior aprobación del Avance de Planeamiento para la Identificación y Delimitación de los asentamientos existentes en el Suelo No Urbanizable en el término municipal de Córdoba". Es decir, se trataría, en ese caso, de una nueva obra en una zona ya considerada fuera de ordenación y en la que está totalmente prohibido construir.

De hecho, la parcelación Villa Pura se localiza sobre Suelo No Urbanizable Especial Protección por Planificación Territorial Urbanística (SNU EP PTU), según el PGOU de la ciudad de Córdoba. Asimismo, Ecologistas en Acción destaca que en la ficha descriptiva destacada en el avance de la Gerencia se indica que “la parcelación urbanística que no constituye un asentamiento urbanístico y para la que no ha prescrito la acción de la Administración para el restablecimiento del orden urbanístico infringido y no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas”. Es decir, está pendiente por parte de la Administración la demolición de las viviendas allí construidas y sobre las que, según lo denunciado, se habría vuelto a construir.