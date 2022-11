Condenada a devolver 770 euros de los que se apropió tras vender lotería de Navidad para una asociación

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba ha condenado a una mujer a devolver 770 euros de los que se apropió tras vender décimos de lotería de Navidad que pertenecían a la Asociación Cordobesa de Enfermos de Artritis Reumatoide (Acoare) de la capital.

Con el objetivo de de recaudar fondos para ayudar a enfermos que padecen esta enfermedad en Córdoba, la organización entregó a la joven los décimos de lotería para que gestionara la venta y entregara a la asociación todo lo que recaudara. Sin embargo, la denunciada se apropió de los 920 euros que consiguió con la venta de décimos.

Tras esto, la mujer firmó un documento de reconocimiento de deuda, abonando a la organización 150 euros y comprometiéndose a pagar la cantidad restante en cuatro plazos, hecho que no acabó ocurriendo, por lo que Acoare interpuso una demanda de reclamación de cantidad.

Así, el juez ha condenado a la joven a abonar los 770 euros más intereses y las costas del juicio. La sentencia es firme y no admite recurso de apelación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!