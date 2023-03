El Ayuntamiento se personará en la nueva causa abierta en el caso Infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto personarse a través de su Asesoría Jurídica en la nueva causa judicial que se ha abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 sobre el llamado caso Infraestructuras. El titular de este juzgado, José Luis Rodríguez Laínz, ha abierto diligencias por el descubrimiento por parte de la Policía Nacional del pago con cargo a los fondos públicos de una obra de reforma en un garaje privado de la plaza de Cuba. Además, Rodríguez Laínz instruye la causa original, la que fue denunciada por IU y Podemos sobre un presunto fraccionamiento de contratos financiados a cargo del plan de Choque.

De momento, la Asesoría Jurídica Municipal solo está personada en la primera causa. En lunes, la Junta de Gobierno Local aprobará personarse en esta segunda causa. Pero aún hay otras cinco más donde el Ayuntamiento aún no ha solicitado personarse como acusación o parte perjudicada. Dos de ellas han caído en el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Este reparto se produjo, precisamente, a petición del primer juez, el de Instrucción 4, José Luis Rodríguez Laínz. El magistrado advirtió que la causa sobrepasaba los presuntos delitos que se investigan al principio. Ante su volumen y para evitar la creación de una macrocausa que podía provocar años de investigación (similares al caso ERE, por ejemplo), el juez optó por enviar las diligencias al juez decano para que las repartiese, algo que acaba de hacer.

Pero hay una séptima causa viva, que no se deriva de esta primera denuncia de IU y Podemos, sino de otra que interpuso el concejal David Dorado, exdelegado de Infraestructuras, sobre otro presunto fraude en el área de Alumbrado Público. En este caso, el Juzgado de Instrucción número dos abrió diligencias después de un extenso escrito de la Fiscalía Provincial de Córdoba. La investigación de la Fiscalía se inició por la denuncia de Dorado y sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

Eso sí, el caso Infraestructuras se acaba de encontrar con un grave problema: la huelga de los secretarios judiciales. Este paro indefinido que mantiene colapsada a la Administración de Justicia ha provocado que los jueces no hayan podido incoar aún las diligencias de investigación. Al no hacerlo, tampoco han podido revisar todo lo descubierto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco del caso Infraestructuras. La Policía Nacional, por su parte, lo ha llamado operación Caronte I y Caronte II, sin descartar la apertura de un nuevo operativo especial por los descubrimientos que está haciendo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!