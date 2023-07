Herido un menor en Córdoba al ser succionado por la depuradora de una piscina

Un niño de siete años fue succionado hace unas semanas por la depuradora de una piscina en una urbanización de Córdoba, provocando que perdiera la consciencia al quedar atrapado bajo el agua y herido con un gran hematoma en la zona abdominal, según ha relatado su madre, Rosa Ortiz, en un programa de Telecinco y ha compartido en redes sociales.

“Este es mi hijo, tiene 7 años y le pasó exactamente lo mismo que al otro chiquillo: la depuradora del fondo de la piscina de chapoteo (unos 40 cm de profundidad) de la comunidad de vecinos (construida hace menos de 5 años por una constructora y llevado a cabo el proyecto por promotora, con todos los vistos buenos de la Junta y de todo el que tenía que firmar). Mi hijo no pudo salir por sí mismo, perdió la consciencia y tuvo que ser ”arrancado“ del fondo”, explica la madre.

El niño estaría jugando en una piscina infantil de la urbanización, de unos 40 centímetros de profundidad, cuando en un momento dado fue succionado por la depuradora. La madre ha explicado que varios vecinos se percataron de lo que ocurría al ver que el niño no se movía y se tiraron al agua, donde pudieron finalmente “arrancarlo” del fondo de la piscina.

Como resultado, perdió la consciencia y fue evacuado de urgencias al Hospital Infantil del Reina Sofía. Un gran moratón en la zona abdominal con la huella del círculo de la depuradora quedó marcado en su cuerpo. Afortundadamente, el menor se ha recuperado y se encuentra en buen estado. Fuentes hospitalarias confirman a este periódico que el menor fue dado de alta en dos días.

La madre del pequeño ha querido difundir en sus redes sociales y en medios de comunicación lo ocurrido, al ser este el tercer caso conocido en pocos días de un menor succionado por una depuradora en una piscina, para que se puedan tomar medidas y no vuelva a ocurrir.

