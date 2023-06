Roban un coche con un perro dentro en Córdoba capital

Una familia de Córdoba ha denunciado el robo de un vehículo en el que se encontraba su perro, un caniche de color negro de unos dos años, que responde al nombre de Milo y que también ha desaparecido.

Según han confirmado fuentes familiares a este periódico y han difundido en redes sociales, el robo del del vehículo -un Toyota de color blanco con matrícula 8035JMM-, se produjo este miércoles 31 de mayo entre las 13:45 y las 14:00, mientras la propietaria hacía un recado.

El vehículo se encontraba aparcado en la zona terriza habilitada frente al Centro Comercial La Sierra y junto a las instalaciones deportivas de esta zona. Según las fuentes, la propietaria dejó el coche ahí entre 13:45 y 14:00 y al volver, había desaparecido, con el perro en su interior.

Tras asegurarse de que la grúa municipal no había recogido el coche ni se encontraba en el depósito, la familia interpuso una denuncia ante la Policía, según explican.

Asimismo, piden la colaboración ciudadana si alguien puede dar una pista sobre lo ocurrido, si ven el coche y, sobre todo, si encuentran al perro, al que pudieran haber dejado en cualquier lugar tras robar el vehículo.

