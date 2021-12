Herido un conductor tras caer su vehículo desde el viaducto de Arroyo del Moro

Un conductor ha resultado herido en un accidente ocurrido en la madrugada de este viernes en Córdoba capital cuando un vehículo se salió de la calzada en el viaducto de Arroyo del Moro y acabó cayendo en altura a Vía Augusta.

El accidente se produjo poco antes de las 00:48, hora a la que los bomberos de Córdoba recibieron el aviso para actuar, ya que se necesitaba de ellos para excarcelar a las personas que viajaban en el vehículo: el conductor, que resultó herido, y una acompañante, que en principio no revestía daños graves, según informan desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

El vehículo había circulado por Arroyo del Moro en dirección hacia el viaducto y se salió de la vía, cayendo en altura, por la izquierda de la misma. La barandilla del viaducto quedó arrancada por el impacto y los bomberos han debido poner vallas para proteger la zona.

Poco después, sobre la 1:00, miembros del SEIS tenían que volver a actuar, esta vez ante un incendio de un coche, que se producía en el pasaje Nuestra Señora de Araceli, detrás del depósito municipal de vehículos.

Asimismo, los bomberos han actuado achicando aguas en un patio de un edificio de la calle Tenor Pedro Lavirgen

