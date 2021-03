Evacuada al Reina Sofía una anciana de 86 años después de que un coche la atropellara

Una anciana de 86 años ha sido evacuada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba después de que haya recibido un fuerte impacto en la cabeza producto de un atropello. Los hechos han ocurrido sobre las 13.40, en la calle Escultor García Rueda, en Córdoba capital.

Según informan fuentes del Servicio Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, por causas que se están investigando, un turismo ha atropellado a la mujer, que tiene 86 años. En un primer momento, la víctima ha sido atendida por una enfermera que pasaba por la citada vía.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Sanitarios que, dada la gravedad de las heridas, han decidido evacuar a la mujer al Reina Sofía.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!