Denuncian incendios en celdas y agresiones a funcionarios en la prisión de Córdoba

El Sindicato de prisiones ACAIP -Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitencias-, a través de su Sección sindical en el Centro Penitenciario de Córdoba, ha informado de “unos graves incidentes regimentales” ocurridos en la noche del viernes 7 de abril y en el turno de la tarde del sábado día 8.

“En ambos casos y protagonizados por dos internos, ubicados en el módulo 15 de aislamiento (en el que se encuentran los extremadamente peligrosos e inadaptados a un régimen de vida normal), han prendido fuego a sus celdas en distintos días”, relata el sindicato.

En dichos incendios, asegura, “tuvo que intervenir la plantilla de guardia que puso en peligro su vida, para extinguir los mismos y poner a salvo a los internos, con el agravante de que en el incidente del sábado, la intención era que los funcionarios tuvieran que entrar para agredirlos, utilizando para ello pinchos de fabricación carcelaria”.

Ante ello, relatan que “los compañeros intervinieron, para reducir y neutralizar el ataque ,por lo que sufrieron contusiones de diferente índole e intoxicación por humo ;fueron atendidos por el personal sanitario del centro”.

ACAIP denuncia que “desgraciadamente, estos incidentes son cada vez más frecuentes en los centros penitenciarios, ante la impunidad que en muchos casos tienen estas conductas”. Desde la Sección sindical de ACAIP, por una parte, se exige la conducción y traslados a la mayor brevedad posible, de los internos protagonistas de estos incidentes, y, por otra parte, se quiere resaltar la “extraordinaria profesionalidad de la plantilla a pesar de la escasez de personal que estamos sufriendo, al no reponerse las vacantes producidas por jubilaciones y enfermedad. Han podido resolver de forma satisfactoria, ambos altercados regimentales”.

Finalmente, desde este sindicato, se reclama a las autoridades políticas, que adopten medidas para remediar estos incidentes, que “ponen en peligro no sólo la integridad física de la plantilla y de los internos, sino también la seguridad de los centros”. “La dotación de unos medios de prevención e intervención adecuados para neutralizar estas situaciones, la elaboración de un Plan de Formación, así como la concesión de la condición de Agente de Autoridad, constituyen pilares fundamentales y básicos para realizar nuestra tarea diaria”, concluyen.

CSIF condena la agresión sufrida por tres trabajadores de la prisión

CSIF Prisiones Córdoba condena la agresión sufrida por tres trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea por parte de un interno tras prender este fuego a su celda eeste domingo. El sindicato destaca la profesionalidad de estos funcionarios de servicio en el módulo 15 del centro penitenciario, que, junto a otros compañeros, “hicieron uso de una excelente competencia resolutiva y se jugaron su propia vida para salvar la del recluso, que está calificado como de extrema peligrosidad y al que solicitamos su traslado a otro centro tras lo ocurrido”.

La central sindical informa de que en el momento de producirse la intervención, el interno aprovechó sorpresivamente para lanzar varias puñaladas al cuello de los trabajadores con un objeto punzante que portaba y que consiguieron esquivar. No obstante, tres profesionales precisaron de atención médica en el propio establecimiento debido a contusiones varias, problemas respiratorios por inhalación de humo y heridas en el antebrazo de uno de ellos. El sindicato pone de manifiesto que “se trata de un recluso sumamente peligroso al contar en su historial y trayectoria penitenciaria con episodios incendiarios similares, con agresiones a otros internos y con traslados de centro debido a su recurrente inadaptación regimental”.

CSIF Prisiones Córdoba revela que en el día anterior otro interno de la misma galería protagonizó un incidente incendiario similar que fue resuelto con idéntica pericia por otros compañeros de servicio. Ante estos hechos, el sindicato denuncia y exige que, “de una vez por todas, a quien políticamente corresponda que no demore más la concesión de la figura de agente de la autoridad a los profesionales de esta institución, que se doten los centros penitenciarios con el número de trabajadores que garanticen una seguridad, un tratamiento y un servicio público en condiciones dignas y eficaces, que no se escatime presupuestariamente en medios absolutamente vitales y modernos y que no se criminalice y ningunee a quienes diariamente levantamos la institución y la colocamos en el lugar que constitucionalmente se merece”.