Apuñalan a un joven que intentó mediar en una pelea entre otro chico y un clan familiar

Un juzgado de instrucción de Córdoba ha abierto diligencias previas después de una denuncia formulada por un joven que sufrió un apuñalamiento y golpes cuando intentaba mediar en una pelea entre otro chico y un clan familiar.

Según el joven -defendido por el Bufete Villarejo a través del letrado E. V.-, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre, en la calle Vicente de los Ríos, donde se encontraba junto a tres amigos. En un momento dado, una familia del barrio conocida por los jóvenes hizo acto de presencia y mientras que una chica de ese grupo familiar hablaba con uno de los jóvenes, la víctima vio cómo el padre de esta joven se acercó a otro de sus amigos, manifestándole si tenía algún problema con su hijo, “vociferando y de forma muy desafiante y agresivo”.

Para evitar problemas, la víctima intentó calmar al hombre, separándolo de su amigo, cuando de repente la mujer del hombre empezó a agredirle, recibiendo golpes en la cara. Después, otro familiar -hijo de la agresora- le propinó un golpe en la cabeza con una botella de cristal, quedando desorientado. Mientras tanto, el padre del clan lanzó otro puñetazo que no acabó impactando en el joven.

Cuando este intentó escapar del lugar fue cuando se produjo el apuñalamiento. Según relata el chico en el atestado, el autor de este último hecho fue también el padre quien, mientras lo apuñalaba, pronunciaba la frase “te voy a matar”. El joven llegó a su vivienda ensangrentado y tuvo que se trasladado al Hospital Reina Sofía en ambulancia debido a las heridas.

