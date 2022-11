Los yayoflautas de Córdoba convierten a Rosa María Calaf en 'Yayoflauta de honor'

La periodista Rosa María Calaf ya luce el chaleco amarillo que la acredita como 'Yayoflauta de honor' por parte de la rama cordobesa de este colectivo. La escritora se ha mostrado encantada al haber recibido esta distinción este jueves.

“Ser un yayoflauta es un honor de verdad”, ha dicho Calaf, que se ha confesado “feliz de participar en este grupo estupendo”. La periodista se une al grupo de 'Yayoflautas de honor' en el que también está el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, que recibió su chaleco amarillo en una visita a Córdoba en el año 2015.

Los Yayoflautas nacieron primero en Barcelona y llevaron su experiencia a otros puntos del territorio, donde grupos de mayores tomaron su ejemplo y replicaron su actividad. En Córdoba, los Yayoflautas se constituyeron en junio de 2012 y, a la vuelta del verano, en septiembre de hace ahora diez años, comenzaron sus particulares Lunes al Sol que les han visto protestar por el centro y los distintos barrios de la ciudad, cada semana de cada uno de estos años.

