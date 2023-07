Una visita virtual a la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba

El Ejército de Tierra ha presentado recientemente cómo será la futura Base Logística que construirá en Córdoba, en los terrenos de La Rinconada, con una inversión global de 350 millones de euros. Lo ha hecho con un vídeo donde, en una visita virtual de casi cuatro minutos, ofrece nuevos detalles de estas instalaciones que ocuparán 85 hectáreas y que convertirán a Córdoba “en un emplazamiento de excelencia logística y tecnológica”.

En el vídeo -facilitado por el Ejército de Tierra a Cordópolis y que fue presentado en el último taller monográfico sobre la Base Logística-, se apuesta por la atracción de talento, la integración de empresas y la colaboración con universidades para este proyecto de una “Industria 4.0” que convertirán la base en “una instalación única y pionera”.

A través de una vista aérea virtual primero, el vídeo prosigue aterrizando sobre el terreno después para mostrar los distintos espacios que tendrá la Base Logística, en imágenes de día y de noche. Así, se puede ver la Zona de Mando, el “cerebro” desde donde se dirigirá la actividad de las instalaciones. “El centro de operaciones tendrá visibilidad sobre lo que pasa en cada rincón de la instalación”, explican.

Otro gran espacio lo ocuparán las Instalaciones de Mantenimiento, que estarán conectadas con el edificio de mando. Habrá 16 talleres especializados, con todas las capacidades de diagnóstico y reparación a través de últimas tecnologías.

En otra zona se ubicarán las Instalaciones de Almacenamiento y Distribución, con 20 muelles de descarga, con espacios para productos especiales con requisitos de temperatura y seguridad específicas.

La visita virtual da cuenta también de los viales interiores de las instalaciones, que conectarán las distintas zonas de la Base Logística, para realizar envíos de manera rápida y eficiente. La automatización en la preparación de pedidos y las soluciones de transporte son dos aspectos que destaca también el Ejército de Tierra sobre este proyecto. Un Edificio Tecnológico completa el mapa de recursos.

El diseño de la Base Logística ha sido orientada “a mejorar la productividad”, pero también con criterios de “desarrollo sostenible”. Todo el complejo cuenta con placas solares en los tejados de los edificios, como se puede observar en la visita virtual.

El Ejército de Tierra ha puesto en marcha una hoja de ruta para la implantación de las nuevas tecnologías 4.0 -inteligencia artificial, big data, 5G, robótica, etc- en la futura Base Logística en Córdoba, que prevé iniciar su actividad en el año 2027.

La tecnología sobre la que se sustentará la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ha sido objeto de un taller sobre este asunto en el Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros, en Colmenar Viejo (Madrid). En esta cita, el Ejército ha hecho gala del plan con el que pretende dotar a la base logística de Córdoba de las tecnologías más avanzadas.

La Base Logística del Ejército de Tierra cuenta con un presupuesto global de 350 millones de euros pretende aunar en una sola base más de una decena de centros logísticos militares hasta ahora repartidos por diferentes puntos de España. La previsión es que el proyecto genere más de 1.600 puestos de trabajo, la mayor parte de personal civil, y cuente con un amplio desarrollo tecnológico y de innovación.

