Viajar en tren en Córdoba esta Semana Santa, más barato que nunca: Renfe también baja precios

Viajar en tren en o a Córdoba durante la próxima Semana Santa será más barato que nunca. La llegada de la compañía privada Iryo al corredor de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga ha obligado a Renfe a bajar también el precio de sus billetes, con unos importes que, según han confirmado diferentes operadores de viajes consultados por este periódico, no se habían visto nunca en temporada alta.

Los trenes de alta velocidad de Iryo ya realizan pruebas en Córdoba

Más

Iryo comenzará a operar en Andalucía el día 31 de este mes de marzo. Y lo hará con unas agresivas ofertas. Tanto, que es posible viajar entre Córdoba y Madrid, con billete de ida y vuelta, por un precio cerrado de 35,25€. Eso, no obstante, en horarios no amables. El tren de Iryo saldría de la estación de Córdoba a las 21:36 del Lunes Santo para llegar a Madrid a las 23:24. El regreso sería el Domingo de Resurrección, con salida a las 6:55 y llegada a Córdoba a las 8:40.

En horarios similares, es posible encontrar billetes de AVE por precios también muy bajos. Así, con salida de Córdoba el Lunes Santo a las 20:27 y llegada a Madrid a las 22:17, y con regreso el Domingo de Resurrección a las 7:25 con llegada a la capital cordobesa a las 9:10, el precio del billete completo con Renfe es de 66,20 euros. Se trata de una rebaja sustancial en unos precios que llevaban meses que apenas bajaban de los 100 euros con la ida y la vuelta cerrada.

En el corredor de Madrid a Barcelona se calcula que la llegada de las compañías privadas (también operan Ouigo y Avlo, la filial de Renfe) el coste medio de los billetes se redujo en un 48%. Tanto se ha abaratado que se ha multiplicado el uso de los trenes de alta velocidad entre las dos ciudades más habitadas de España en detrimento del puente aéreo.

En Andalucía de momento la primera operadora privada es Iryo. Ni Ouigo ni Avlo operarán en primavera, como tenían previsto, y lo probable es que no lo hagan hasta 2024. El motivo de Avlo está en que no tiene trenes disponibles para prestar el servicio. El encargo que se hizo a Talgo aún no ha culminado. Los trenes se están fabricando y no se esperan antes de un año. Ouigo ha pedido una prórroga a Adif para poder llegar a Andalucía. De momento, no constan los motivos.

Horarios a partir de junio

La oferta de lanzamiento de Iryo permite comprar billetes a partir de los 18 euros. Posteriormente, se calcula una tarifa algo superior. Además, la compañía tiene previsto ampliar sus frecuencias en el mes de junio. De los diez servicios ida y otros diez vuelta que harán parada en Córdoba, seis llegarán hasta Sevilla y cuatro a Málaga. Obviamente, también podrán ser usados por los cordobeses para viajar a Sevilla o Málaga. Eso sí, de momento los precios no son tan competitivos en estas conexiones, 18 euros por sentido en cada uno de ellos, algo que actualmente supera el Avant.

A partir de junio, Iryo programará diez servicios entre Córdoba y Madrid. El primero saldrá a las 7:44 para llegar a la capital a las 9:32. El segundo lo hará a las 9:01 para llegar a las 10:49. El tercero partirá a las 10:59 para llegar a las 12:47. Y el cuarto a las 12:21 para llegar a las 14:09. Ya por la tarde, el primer servicio será a las 14:54 para llegar a las 16:42 y el segundo a las 17:54 para llegar a las 19:42. Los dos últimos partirán a las 19:36 para llegar a las 21:24 y uno prácticamente nocturno que partirá a las 21:54 para llegar a las 23:42.

Mientras, habrá otros diez servicios entre Madrid y Córdoba. El primero saldrá a las 6:55 para llegar a Córdoba a las 8:40, el segundo a las 7:55 para llegar a las 9:39 y el tercero a las 8:55 para llegar a las 10:40. Habrá otros matutinos más: uno a las 10:50 que llegará a las 12:35 y otro a las 11:45 que llegará a las 13:29. Por la tarde, partirá uno a las 13:53 para llegar a las 15:38 y otro a las 14:55 para llegar a las 16:39. También habrá otro a las 17:55 para llegar a las 19:40 y a las 19:55 con llegada a las 21:40. El último saldrá de Atocha a las 20:55 y llegará a Córdoba a las 22:39.