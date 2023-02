Los trenes de alta velocidad de Iryo ya realizan pruebas en Córdoba

Los 'Flecha roja', los trenes de alta velocidad de Iryo, ya se han dejado ver en la estación de Córdoba. Uno de los trenes de la firma 'low cost' ha realizado este viernes 10 de febrero una parada en la estación de la capital dentro de los servicios de preoperativa que la compañía está llevando a cabo, antes de su estreno con viajeros a partir del 31 de marzo.

Cordópolis ha podido estar presente durante la estancia del tren de Iryo en la parada en la capital cordobesa, dentro de sus pruebas de simulación de viaje comercial. Cuatro maquinistas viajaban a bordo del convoy rojo, que realizaba en esa jornada el recorrido Madrid y Sevilla, volvía a Córdoba y, tras su parada en la estación cordobesa, proseguía el trayecto hasta Málaga.

Estos viajes se están realizando en las dos líneas que, a partir del 31 de marzo, incorporará Iryo a su oferta y para la que ya están a la venta los billetes: Madrid-Sevilla y Madrid Málaga, ambos trayectos con parada en Córdoba.

“El tren ya está homologado desde septiembre de 2022. Se realizaron pruebas ya el año pasado y ahora estamos haciendo servicios en preoperativa”, explica a este periódico el maquinista titular, Alejandro Fonseca. En estos servicios comprueban “las marchas del tren en las líneas de Sevilla y la de Málaga. Estamos viendo los tiempos que estamos tardando. Con este tren, en concreto, estamos recortándole unos 15 minutos al surco” -capacidad de la infraestructura ferroviaria necesaria para que un tren circule entre dos puntos en un período dado-.

El tren de alta velocidad de Iryo está homologado para alcanzar una velocidad de 360 km/h, si bien “aquí en España, por infraestructuras, solo puede coger los 300 km/hora”, puntualiza el maquinista. El viaje que este viernes realizaba entre Madrid y Córdoba había tenido una velocidad media de unos 270 km/hora.

Eso le ha permitido hacer el trayecto completo de Madrid-Sevilla en 2 horas y 20 minutos, mientras que el recorrido de Sevilla a Córdoba le ha supuesto unos 35 minutos.

En estos servicios previos a su estreno con viajeros, Iryo está aprovechando para formar al resto de maquinistas que van a circular por estas líneas, cuenta Alejandro Fonseca. Junto a él, a Córdoba han llegado en este tren los maquinistas Alberto del Monte, Jesús Alonso y Gustavo Bertrand.

Los cuatro han guiado una visita a este medio por el interior del tren, que al adelantar su horario previsto de llegada a Córdoba, ha estado finalmente unos 45 minutos parado en la estación de la capital antes de partir hacia Málaga. Ocho coches componen el convoy, con un total de 467 asientos. De ellos, dos son para personas con movilidad reducida y una cuarentena se reserva en la zona Haizea para que, quien quiera tomar algo del vagón cafetería, pueda hacerlo también sentado cómodamente en plazas con mesa.

Los tres primeros coches del tren pertenecen a tarifas especiales, con asientos más amplios y posibilidad de integrar el menú en el billete. Luego, con el total de los coches, el tren de Iryo ofrece casi un centenar más de plazas que un AVE.

Cuentan los maquinistas que en el preoperativo no suele hacerse parada en Córdoba, pero cuando la compañía se estrene con viajeros en el corredor Sur, contará con dos circulaciones de ida y vuelta desde Madrid a Sevilla y a Málaga, que se ampliarán a una veintena para el próximo verano. Todas ellas tendrán parada en Córdoba.

