Ni Ouigo ni Avlo: solo Iryo competirá con Renfe en Córdoba en alta velocidad esta primavera

Iryo ha ganado la carrera de la alta velocidad privada en Andalucía. El 31 de marzo, esta compañía fletará su primer tren entre Madrid, Córdoba, Sevilla y Málaga por la vía de alta velocidad que desde hace 31 años viene usando en exclusiva Renfe, empresa pública. Será la primera privada tras la liberalización del ferrocarril en España que llegue al sur de España. Ni Ouigo ni Avlo funcionarán en esta primavera. Es probable que tampoco en verano ni en otoño. Quizás el próximo invierno o ya en 2024, según han confirmado fuentes de ambas compañías. Ouigo es otra empresa privada, de capital francés. Pero Avlo es la low cost de Renfe, estatal.

Iryo ha logrado adelantarse por una razón: tiene trenes disponibles para explotar esta línea ferroviaria. De momento, ni Ouigo ni Avlo disponen de trenes para ampliar sus servicios hacia el sur. Actualmente los prestan, como Iryo, entre Madrid y Barcelona, y también entre la capital de España y el Levante. Ahora, solo Iryo se ampliará hacia el sur, hacia Andalucía. Esta compañía es la marca comercial de ILSA, una empresa participada por TrenItalia, Air Nostrum y Globalia.

Esta empresa comenzará a operar en Córdoba el 31 de marzo. Como campaña de lanzamiento, han lanzado ofertas de billetes a 18 euros el trayecto. De los diez servicios ida y otros diez vuelta que harán parada en Córdoba, seis llegarán hasta Sevilla y cuatro a Málaga. Obviamente, también podrán ser usados por los cordobeses para viajar a Sevilla o Málaga. Eso sí, de momento los precios no son tan competitivos en estas conexiones, 18 euros por sentido en cada uno de ellos, algo que actualmente supera el Avant.

A partir de junio, Iryo programará diez servicios entre Córdoba y Madrid. El primero saldrá a las 7:44 para llegar a la capital a las 9:32. El segundo lo hará a las 9:01 para llegar a las 10:49. El tercero partirá a las 10:59 para llegar a las 12:47. Y el cuarto a las 12:21 para llegar a las 14:09. Ya por la tarde, el primer servicio será a las 14:54 para llegar a las 16:42 y el segundo a las 17:54 para llegar a las 19:42. Los dos últimos partirán a las 19:36 para llegar a las 21:24 y uno prácticamente nocturno que partirá a las 21:54 para llegar a las 23:42.

Mientras, habrá otros diez servicios entre Madrid y Córdoba. El primero saldrá a las 6:55 para llegar a Córdoba a las 8:40, el segundo a las 7:55 para llegar a las 9:39 y el tercero a las 8:55 para llegar a las 10:40. Habrá otros matutinos más: uno a las 10:50 que llegará a las 12:35 y otro a las 11:45 que llegará a las 13:29. Por la tarde, partirá uno a las 13:53 para llegar a las 15:38 y otro a las 14:55 para llegar a las 16:39. También habrá otro a las 17:55 para llegar a las 19:40 y a las 19:55 con llegada a las 21:40. El último saldrá de Atocha a las 20:55 y llegará a Córdoba a las 22:39.

En cuanto a Ouigo, Adif ha retrasado la fecha límite que tiene para comenzar a operar en el sur de la Península hasta abril de 2024. En principio, la compañía quiere acelerar lo máximo posible la puesta en marcha de este nuevo servicio, pero dependerá de la disponibilidad de trenes nuevos.

Lo mismo le ocurre a Avlo. Renfe encargó a Talgo la adquisición de otros 30 trenes más para la puesta en marcha de nuevas rutas. Los primeros trenes deberían haber llegado en 2020, pero la pandemia y la crisis posterior de suministros ha hecho que todo se retrase.

En principio, Talgo mantenía que el primero de los 30 trenes iba a llegar en este mes de enero, pero de momento poco se sabe. Renfe había enviado una circular a Talgo señalando que por incumplimiento de contrato le correspondía una sanción de más de 100 millones de euros.

