Veinte personas han fallecido con Covid en las residencias de Córdoba en abril

Un total de 20 personas han fallecido con Covid en residencias de las provincias de Córdoba durante el mes de abril, según los datos facilitados por la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM) en un comunicado.

En el conjunto de Andalucía, en los primeros 29 días de abril han fallecido por Covid en las residencias de mayores un total de 131 personas (30 de estas muertes han tenido lugar en los últimos 3 días, 10 por día) y se han contagiado 7.073. Lo que supone que cada día de abril han fallecido una media de 4,51 residentes y se han contagiado 243,89. La tasa de letalidad del mes de abril se encuentra en 1,85%. Los 131 fallecidos de abril ya superan al 103 de marzo y los contagios 7.073 se aproximan a la suma de enero, febrero y marzo juntos (2.274, 3.101 y 2.152 respectivamente).

Estos 131 fallecimientos se han distribuidos 20 en Almería, 9 en Cádiz, 20 en Córdoba, 4 en Granada, 3 en Huelva, 14 en Jaén, 33 en Málaga y 28 en Sevilla.

Según FOAM, la situación provocada por el coronavirus en las residencias de mayores de Andalucía es alarmante. Los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 480 centros se encuentran con contagios (en 260 solo residentes contagiados y en 220 residentes y trabajadores). En Andalucía hay 647 residencias de mayores luego el 74,18% de estos centros están contagiados. El número de contagiados asciende a 1.676 residentes (46 de ellos hospitalizados) y el número de trabajadores contagiados a 714. Desgraciadamente estos datos vienen aumentando progresivamente desde el día 22 de febrero en el que había 282 centros contagiados.

A fecha 29 de abril el número total de fallecidos por Covid en las residencias de mayores desde el inicio de la pandemia asciende a 2.778 y el de contagiados a 26.523.

En los últimos tres días (del 26 al 29 de abril) en Andalucía han fallecido por Covid un total de 46 personas, 30 de ellas en residencias de mayores. Es decir que el 65,21% de los fallecimientos por Covid en Andalucía entre esas fechas han tenido lugar en las residencias de mayores.

En los 29 primeros días de abril han fallecido por Covid en Andalucía 326 personas de las cuales 131 en residencias de mayores. Es decir que el 40,18% de los fallecimientos por Covid en Andalucía en el mes de abril se han producido en las residencias de mayores.

La situación en las residencias de mayores es muy similar en Andalucía a la del resto de España donde los mayores de 60 años suponen un 44% de los contagios de abril, por lo que además de Andalucía las regiones de Murcia, Galicia y Asturias propusieron en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado miércoles la inoculación urgente de la cuarta dosis de vacunación a los mayores de 80 años y a los residentes en residencias. Esta propuesta fue rechazada porque el Gobierno central no está a favor de esta cuarta dosis por ello el posicionamiento del Ministerio de Sanidad en este Consejo fue la no aceptación de la inclusión de una dosis de recuerdo adicional, “pero seguir valorando semanalmente la situación epidemiológica de COVID en los grupos más vulnerables (sobre todo en internos de residencias y adultos de 80 y más años) y en función de ella, establecer las recomendaciones oportunas para proteger a esta población vulnerable de enfermedad grave por SARS-CoV-2”. Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado la cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas (como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis, mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores).

La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades desde principios de abril ya recomiendan la cuarta dosis para los mayores de 80 años y aunque han insistido en que «es demasiado pronto» para considerar el uso de una cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 en la población general también han puntualizado que aunque de momento no la recomiendan para personas de 60 a 79 años con sistemas inmunitarios normales «si la situación epidemiológica actual cambia y surgen nuevas señales, podría ser necesario considerar una vacunación con una cuarta dosis en este grupo de edad».

Tres estudios realizados, hasta la fecha, en Israel sobre los efectos de la cuarta dosis en mayores de 60 años y grupos vulnerables confirman que esta segunda dosis de refuerzo en mayores y grupos vulnerables reduce la mortalidad entre un 70-90% y las hospitalizaciones en más del 60% y coinciden en asegurar que esa segunda dosis de refuerzo repone la inmunidad que se ha perdido en esa población vulnerable a un nivel aproximado del 85%. No hay datos para sugerir su uso en la población general.

Con la edad el sistema inmunológico se debilita, nuestra respuesta inmune al virus con las vacunas es menor y dura menos su efecto por lo que la protección de las vacunas convencionales frente a ómicron se debilita. En este sector de mayores está perdida de inmunidad es manifiesta a partir de los tres o seis meses de la tercera dosis. Por eso, y mientras no haya una vacuna que sea permanente o esterilice al virus, habrá que poner dosis de recuerdo periódicas a los mayores y a los más vulnerables, sostienen.

En Europa, hoy en día, nueve países recomiendan la administración de la cuarta dosis en diferentes tipos de población vulnerable, incluidas entre ellas las personas que viven en residencias de ancianos. Se trata de Chipre, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Holanda, Reino Unido y Suecia. Además, de Israel, Chile, Canadá y EE. UU.

Vamos a ayudarles a “observar cómo evoluciona la pandemia en España”, a fecha 27 de abril (ultimo dato facilitado) la tasa de incidencia acumulada para mayores de 60 años en los últimos 14 días (x100.000 ha) es de 676,43, con ocho comunidades con tasas por encima de 1.000 (Asturias 1.282,05, Cantabria 1.085,20, Castilla y León 1.164,61,

Extremadura 1.130,80, Galicia 1.199,41, Murcia 1.228,46, Navarra 1.440,42 y la Rioja 1.147,76). Siete días antes el día 20 de abril la incidencia acumulada era de 555,47 y solo tres comunidades superaban la tasa de mil (Asturias 1.129,79, Galicia 1.123,78 y Navarra 1.211,71). Hay que tener en cuenta que además estos datos no son reales ya que no miden la incidencia en la población en general sino solo en el grupo de 60 o más años por lo que es muy probable que para situarnos en la realidad tendríamos que multiplicar estos datos al menos por cinco ¿A que estáis jugando? ¿A quiénes queréis engañar?

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía solicitó en el Consejo Interterritorial de esta semana la inoculación de la cuarta dosis a los residentes de residencias de mayores y a la población en general mayor de 80 años. Ante la negativa del Ministerio de Sanidad de acceder a estas peticiones la Consejería de Salud se ha limitado ha expresar “que no se entiende esta decisión” “que van ha seguir reclamando estas medidas porque su implementación es absolutamente fundamental”, pero que “no van a romper la baraja” de modo que seguirán las directrices del Ministerio de Sanidad. Resumiendo, no van a inocular esta cuarta dosis.

Creemos que con 10 fallecidos y 247 contagios diarios en los últimos 3 días (del 26 al 29 de abril) en las residencias de mayores de Andalucía, con una tasa de incidencia en mayores de 60 años que en esos tres días ha pasado de 421,9 a 507,8 es decir a aumentado 85,9 no se puede continuar con esa sumisión al Ministerio de Sanidad porque nos convertimos en cómplices de lo que está sucediendo. Si de verdad el Gobierno Andaluz tiene intención de frenar esta sangría, permítannos aconsejarles, que ha llegado la hora “de romper la baraja” y proceder de forma urgente a la inoculación de la cuarta dosis a todos los usuarios de las residencias de mayores y a los mayores de 80 años en la población en general.