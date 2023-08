Los usuarios del Fontanar denuncian su “abandono absoluto”

La dejadez en las instalaciones deportivas de El Fontanar llevan siendo reclamadas por sus usuarios desde hace meses, sin embargo, no les dan solución. Ahora el césped y la maleza alcanzan un tamaño que impide hasta correr en la pista, la misma en la que se preparan decenas de jóvenes para las oposiciones de Policía, uno de ellos Sergio -nombre ficticio- que ha denunciado a Cordópolis el mal estado en el que tienen que practicar las diferentes pruebas.

Sergio cuenta que ya se han puesto hojas de reclamaciones de todos los grupos de usuarios del Fontanar, “pero siempre nos dan la misma respuesta: que lo están mirando”. La pista de atletismo es fundamental para su preparación y ya los jaramagos invaden la primera calle, la cual, explica el usuario, “es muy importante para el atletismo”.

Pero quienes van a utilizar sus servicios, no solo se quejan de la pista y de la falta de mantenimiento del césped, sino del mantenimiento en general. “El abandono de las instalaciones es absoluto”, indica el afectado. En el gimnasio, detalla que faltan varias cosas y que “las que se rompen no se arreglan”, y que en la época de lluvias “hasta hay goteras”. En cambio, “los carteles antiguos del covid o de otros avisos se mantienen”, expone Sergio, reclamando atención a aspectos más importantes. “Se preocupan más de otras cosas sin importancia como de que la gente no pueda entrar con ropa de calle que de otras más importantes como mantenerlo todo en buenas condiciones”.

En cuanto al agua de las fuentes que se encuentran en El Fontanar, señala que “el agua tiene mucha cal” y que “en las duchas la fría no funciona”. Teniendo en cuenta esta y el resto de deficiencias que menciona, para este usuario “las mensualidades son altas”. Pero a pesar de estos problemas son muchos “los grupos de opositores” que acuden a este recinto. En una mañana de diario puede llegar a haber “unas 180 o 200 personas en total”, según ha expuesto. Muchos de ellas ya han puesto hojas de reclamaciones que no han sido escuchadas, y siguen acudiendo porque “la otra pista preparada es la de Rabanales pero tiene un uso muy reservado para las pruebas de Policía”.

Por otra parte, el sindicato CTA se ha sumado a la denuncia de los usuarios de este edificio y atribuye estos problemas al mismo “proceso que se desarrolla en todas las áreas y servicios del Ayuntamiento”. Según indican “hay falta de personal porque no se cubren las jubilaciones y otras bajas, se deja deteriorar la prestación del servicio, y un día se presentan las bondades de una empresa privada que soluciona el problema”.

Por ello, piden “que se refuerce la plantilla” del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) al que pertenece el Fontanar así como que “que se garantice el mantenimiento de las instalaciones deportivas de propiedad municipal y que no se continúen privatizando las tareas que debería estar realizando este organismo municipal con personal propio”.