La Universidad sube el precio de todas las habitaciones de sus residencias y del colegio mayor

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado a conocer las convocatorias para residir en las residencias Lucano y Belmez así como en el colegio mayor La Asunción, servicios que para el próximo curso han sufrido un incremento de sus precios. Para los tres alojamientos, el Consejo Social de la institución académica ha aprobado el aumento de los precios, que ha pasado de seis euros más hasta 31 euros, como sucede en el residencia Lucano.

El plazo para solicitar una habitación ya ha comenzado tanto en esta residencia como en el colegio mayor y finalizará el 18 de mayo. Sin embargo, el plazo en el caso de la residencia de Belmez comenzará con el inicio del plazo de matrícula de la primera adjudicación de acceso a la Universidad.

Independientemente de los plazos, la subida de precios de las habitaciones ha sido generalizada en los tres alojamientos. El colegio mayor La Asunción oferta para el próximo curso 291 habitaciones por 719 euros la individual y 688 la doble. Hasta este año, el precio ha sido de 695 euros mensuales para la primera y 665 euros para la segunda, por lo que la cuantía ha subido 24 y 23 euros, respectivamente. Las cuotas cubren el alojamiento, la alimentación (de lunes a domingo), la limpieza de las habitaciones y el cambio de ropa de cama y baño.

El precio de este curso en el colegio mayor ha sido el mismo que en los últimos tres años, aunque anteriormente la cuantía ha sido más económica ya que durante 2018-2019 y 2019-2020, el Consejo Social mantuvo los precios en 680 euros la individual y 650 euros la doble.

En el caso de la residencia Lucano, que oferta 70 viviendas, la subida se ha aplicado en los tres tipos de plazas que oferta. Para el curso que viene, las viviendas tipo A y B costarán 237 euros (31 más que este año), las de tipo C y D, 195 euros (ocho más) y las de tipo E, 182 euros (ocho más). Las de tipo C y D tienen tres dormitorios, un salón comedor, un servicio y un cuarto de aseo. Además, las de tipo D tienen un baño completo para personas con movilidad reducida. Las de tipo E ofrecen los mismos servicios que las de tipo C, pero son de cuatro dormitorio.

Por último, los precios en la residencia de Belmez también han subido, aunque son los que han experimentado un crecimiento menor, siendo únicamente de seis euros. Esta residencia ofrece 15 plazas para estudiantes de nuevo ingreso y otras 21 para antiguos residentes, siendo el precio de 136 euros por plaza. En total pone a disposición del alumnado 36 plazas divididas en 12 viviendas, conformadas por tres dormitorios, cocina eléctrica, frigorífico, salón comedor, un servicio y un cuarto de aseo.

Las habitaciones de los tres alojamientos cuentan además con otros servicios como acceso a Internet y Wifi.