UGT repite por octavo año consecutivo como primera fuerza sindical de la provincia

UGT Córdoba ha repetido por octavo año consecutivo como primera fuerza sindical de la provincia, ya que la organización ha logrado en el pasado 2021 más de un 41,3 por ciento de representatividad en los 263 procesos electorales que se han llevado a cabo, logrando 284 delegados.

De esta forma, según ha informado en rueda de prensa el secretario general del sindicato en la provincia, Vicente Palomares, de los 686 delegados que se eligieron el pasado año en los mencionados 263 procesos electorales celebrados, los citados 284 corresponden a UGT, frente a los 239 del siguiente sindicato (34,8 por ciento). Además, si se suman los delegados obtenidos en el último cuatrienio el resultado es que UGT tiene ahora 1.290 delegados, frente a los 1.194 del segundo sindicato.

Con estos datos, Palomares ha agradecido a los delegados de las tres federaciones del sindicato (SP, FICA y FeSMC) "su esfuerzo y dedicación incansable en los centros de trabajo, porque ni en los momentos tan complicados que hemos vivido por la pandemia han dejado de luchar por los derechos laborales de sus compañeros; al igual que los agentes sindicales, que han llevado el nombre de UGT a todos los rincones de la provincia".

Palomares, que ha estado acompañado por otros dirigentes de UGT en la provincia, ha opinado que "las personas trabajadoras han valorado el papel del sindicato en la resolución de múltiples conflictos laborales en las empresas, pero también reconocen el rol activo que esta organización tiene en muchos aspectos y ámbitos de la ciudad y la provincia, así como en mejoras tan importantes, como la reforma de las pensiones, el incremento del SMI o la recién aprobada Reforma Laboral, que viene a dar más estabilidad a la contratación y a recuperar derechos perdidos".

En este sentido, el líder sindical ha apuntado que "la clase trabajadora sabe, y también la empresarial, que UGT es un sindicato propositivo, que siempre busca la resolución de los conflictos a través de la negociación y el diálogo, y que no usa la confrontación por la confrontación", aunque ha recordado que "también somos contundentes cuando lo tenemos que ser y cuando no hay otra opción".

Por su parte, la secretaria de Organización de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ha desgranado los datos del pasado 2021 y su aplicación a los distintos sectores. De esta forma, la representante ugetista ha detallado que la organización sumó el pasado año el 80 por ciento de la representatividad en la Construcción y Materiales Afines, más de un 60 por ciento en Enseñanza y Dependencia, un 61 por ciento en el sector Agroalimentario y el 100 por 100 de los delegados de empresas tan representativas como Covap o la ONCE.

Laguna ha explicado que UGT también es el sindicato mayoritario en el sector de la limpieza y en los comités de empresa elegidos en todos los sectores durante 2021, con un 42,54 por ciento de los representantes, es decir, nueve puntos por encima que el siguiente sindicato.

En cuanto a la participación, la secretaria de Organización del sindicato ha informado que el pasado año se celebraron 263 procesos electorales, con 12.960 trabajadores llamados a ejercer su derecho al voto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!