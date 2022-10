La UCO organiza una ruta guiada para realizar un camino seguro en bici desde Rabanales a la estación

Los Vicerrectorados de Campus Sostenible y de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria aúnan esfuerzos y promueven una ruta guiada en bicicleta desde Rabanales a la estación de Renfe.

En el marco del Programa Córdoba en Bici del Ayuntamiento de Córdoba, y en colaboración con la UCO, el próximo 18 de octubre tendrá lugar una ruta guiada en bicicleta que unirá el Campus de Rabanales y la estación, en la Plaza de las Tres Culturas.

Según ha informado la institución académica, el punto de encuentro será la puerta del Aulario Averroes de Rabanales, sobre las 18:30. La marcha se iniciará en grupo por el carril bici hasta el núcleo urbano de Córdoba para terminar junto a la estación de trenes. El objetivo de esta acción es dar a conocer la utilidad y accesibilidad del carril bici de Rabanales y animar al uso de la bicicleta en la movilidad urbana diaria, además de sus beneficios tanto en la salud de las personas como por sus efectos en el medio ambiente.

Por ello, esta ruta cuenta con el apoyo de los Consejos de Estudiantes del Campus de Rabanales (Ciencias, EPSC, ETSIAM y Veterinaria), así como el de los Vicerrectorados de Campus Sostenible y de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria, el Servicio de Prevención y Protección y el Aula de Sostenibilidad.

La actividad tiene plazas limitadas y hay que inscribirse en este formulario hasta el día 17. Para cualquier duda, se puede contactar en el correo sepa@uco.es o llamar al 957218790.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!