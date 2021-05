Dos semanas sin muertos por coronavirus en Córdoba

La vacunación del 43% de la población cordobesa de más de 16 años con al menos una dosis ya se está notando especialmente en la mortalidad. La cuarta ola de la pandemia quedará como un leve repunte en contagios pero desde luego muy lejos de los números de las otras oleadas en cuanto a mortalidad y hospitalizaciones. Y esa es la clave de la vacuna: una persona inmunizada se puede contagiar pero es muy difícil que enferme, que acabe en la UCI o que muera.

Según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en los últimos 13 días no ha muerto nadie por Covid 19 en la provincia de Córdoba. Estos son los datos según fecha de diagnóstico y no según fecha de notificación. A diario, el gobierno andaluz aporta unos datos que no son exactamente lo ocurrido en las 24 horas anteriores. La estadística se va actualizando conforme se puede. Los datos que se dan a diario se refieren a los que se han incorporado. Pero los reales son los de la fecha de diagnóstico.

Así, desde el 5 de mayo no ha muerto nadie en Córdoba a causa del coronavirus, atendiendo a estos datos oficiales. El 4 de mayo fallecieron dos personas y el día 5 otra más. En mayo hubo otras dos víctimas mortales, los días 1 y 2. En total, cinco personas han perdido la vida en el mes de mayo a causa de la pandemia.

Para encontrar una racha tan buena en mortalidad en Córdoba hay que ir al verano pasado. Entre julio y agosto de 2020 se acumularon 24 días sin víctimas mortales por coronavirus. Entre mayo y junio fueron 30 días. La clave estuvo en el confinamiento duro, que prácticamente logró que no se produjesen contagios en esas semanas posteriores. Pero la segunda ola comenzó a anotarse en agosto, cuando se volvieron a multiplicar los casos.

El descenso de la mortalidad se nota también en la estadística oficial del INE. Ahora mismo, la mortalidad en la provincia de Córdoba está ya en unos niveles similares a los de los años anteriores a la pandemia. Nuevamente la clave está en el efecto de las vacunas, que está reduciendo de una manera más que notable la gravedad de la enfermedad.