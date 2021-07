Sanidad rebaja el semáforo Covid en Córdoba por la mejoría en los hospitales

El Ministerio de Sanidad, en su informe semanal, ha rebajado el nivel de alerta en la provincia de Córdoba. La pasada semana, Córdoba era la única provincia en alerta sanitaria 3 para el Ministerio de Sanidad, después de que se disparase la incidencia de la pandemia de Covid 19 y empeorase la situación en los hospitales. Ahora, Sanidad ha rebajado a alerta sanitaria 2 la situación en Córdoba. Eso sí, Córdoba ha dejado de ser la provincia española con más incidencia. Ahora está en segundo lugar, superada solo por Barcelona.

Sanidad fija varios criterios para establecer los niveles de alerta y contagio por provincias. Así, se fija no solo en la incidencia a 14 días y a una semana, también vigila la situación hospitalaria y la trazabilidad (los famosos rastreadores). Ahora mismo, la situación de Córdoba sigue siendo grave, pero no dramática, pero especialmente ha mejorado el estado de las UCIs y los hospitales. El avance de la vacunación, con una inmunidad que supera ya a la mitad de la población adulta en la provincia, está haciendo que a pesar del aumento de los contagios esto no se traduzca en más ingresos hospitalarios o un aumento de la mortalidad.

Ahora mismo, Sanidad señala que Córdoba está prácticamente en 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Se supera el nivel de incidencia para subir de nivel en el famoso semáforo Covid. Solo Barcelona, con más de 270 casos, supera a Córdoba en incidencia. A siete días la situación también es grave, con 100 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, el Ministerio se fija en otro criterio: los hospitales. Ahora mismo, la situación de los hospitales cordobeses es buena, pero no óptima. En las UCIs, el 13% de las camas están ocupadas por pacientes con Covid. Ahora mismo hay 18 cordobeses en cuidados intensivos, según el último parte de la Junta. No es una situación ideal, pero con una incidencia tan elevada los datos demuestran que las vacunas están funcionando. En España, hay provincias con UCIs más saturadas, como Girona, Palencia o Soria, donde se roza el 20% de ocupación.

Además, en los ingresos convencionales la situación tampoco es mala. Solo el 3,3% de las camas convencionales en la provincia de Córdoba están ocupadas con pacientes Covid. El último parte de la Consejería señalaba que en la provincia había 68 personas ingresadas a causa del coronavirus.

Lo que no acaba de mejorar es la positividad y la trazabilidad. El 10% de los pacientes que se someten a una prueba PCR acaban dando positivo. Es justo el porcentaje que Sanidad establece como preocupante y señala que el virus circula por la provincia. Además, solo el 28% de los contagios tienen trazabilidad. Es decir, dos de cada tres positivos no saben cómo se han contagiado en Córdoba. La cifra ideal es que se supere el 70% de trazabilidad, para contener así los contagios rápidamente.

Esta semana, la Consejería de Salud también rebajó el nivel de alerta sanitaria en Córdoba capital, que pasó del 3 al 2. Así se han mejorado aforos. No obstante, con estos datos en la mano, es probable que la provincia aún pase más semanas en alerta sanitaria dos.



Las provincias que vuelven a subir: incidencia alta de casos y repuntan Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos están subiendo en parte del Mediterráneo, Tenerife y el oeste de la Península. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Casos diarios IA (14 días) Aplanan la curva pero los casos bajan más lento Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos están bajando a menor velocidad o están estabilizados en Andalucía, Euskadi y La Rioja. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Reducen la incidencia a la mitad en dos semanas Provincias con una incidencia en 14 días entre 100 y 500 casos por 100.000 habitantes donde los casos están bajando a mucha velocidad. No están bajando a mucha velocidad en ninguna provincia. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo En buena situación pero mala tendencia Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los contagios vuelven a subir en Comunitat Valenciana, Galicia y Murcia, donde se registran pocos contagios. Para los casos diarios se muestra la la media de los últimos 7 días. Poca incidencia del virus y los casos no suben Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Registran pocos casos y los casos están estabilizados o bajando Madrid, Navarra y parte del interior de la Península. Para los casos diarios se muestra la media de los últimos 7 días. Donde se han disparado los contagios entre los jóvenes Provincias que registran un aumento de más del 50% de la incidencia de contagios entre 10 y 29 años. Se muestra el número de casos en 14 días por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad. Las provincias donde la mortalidad se ha desplomado en el último mes Provincias que han registrado menos de 1 fallecido con Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 30 días. Se muestra la media de muertes diarias de los últimos 7 días. Fuente: Instituto Carlos III