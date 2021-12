Renfe repone los dos servicios de tren entre Córdoba y Cádiz aún suspendidos tras la pandemia

Renfe restablecerá desde el domingo 12 de diciembre dos trenes más, uno por sentido, de la relación de Media Distancia Córdoba-Sevilla-Cádiz, avanzando en el restablecimiento progresivo de la programación previa a la pandemia, según ha informado la compañía ferroviaria a través de una nota de prensa.

El tren diario que ahora tiene salida de Cádiz a las 15:40 y llegada a Sevilla Santa Justa a las 17:25 prolongará su recorrido hasta Córdoba con llegada a las 19:03.

En sentido inverso, el servicio que ahora tiene salida de Sevilla Santa Justa a las 10:45, iniciará su recorrido en la estación de Córdoba a las 9:08, manteniendo misma hora de paso por la capital hispalense y llegada a Cádiz a las 12:26.

Renfe ajustará, también a partir del próximo día 12, el horario de otros dos trenes Media Distancia de la relación Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén. El tren diario de Cádiz a las 6:30 de la mañana pospondrá su hora de salida 15 minutos, a las 6:45, con modificaciones en paradas intermedias de la Bahía y Sevilla. Este servicio mantendrá misma hora de paso por Córdoba (10:02) y llegada a Jaén (11:41), con lo que el tiempo de viaje del trayecto la Bahía de Cádiz-Córdoba-Jaén será 15 minutos inferior al actual.

Por otro lado, el tren con salida de Córdoba a las 14.00h modifica en cuatro minutos su hora de llegada a Sevilla (a partir del domingo a las 15:49) y a Cádiz que será a las 17:30.

Desde el domingo 12, el servicio Avant Granada-Córdoba-Sevilla de las 13:20 adelantará dos minutos su hora de salida, a las 13:18, y otros diez su hora de llegada (15:45) respecto a la programación actual, rebajando en ocho minutos su tiempo de viaje actual.

Este ajuste favorecerá la conexión Almería-Sevilla de las 10:40 de la mañana, con enlace en Granada. Este servicio combinado, mediante billete integrado, de MD+Avant emplearán 10 minutos menos en cubrir está relación, pasando de las 5 horas 15 minutos a las 5 horas 5 minutos.

Con motivo de las fiestas de Navidad Renfe ajustará, como es habitual cada año, los horarios de los trenes de Media Distancia Convencional y Avant. Los viajeros pueden consultar toda la información de servicio y horarios en www.renfe.com, App Renfe, 912 320 320 y en taquillas de estaciones.

