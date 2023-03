Asociaciones vecinales, organizaciones feministas, colectivos y plataformas sociales de Córdoba han apoyado a la Marea Blanca para participar en la manifestación de este sábado en defensa de la sanidad pública, una protesta que reclama un sistema público sanitario de calidad y se opone a su privatización.

“Queremos que la salud siga siendo nuestro derecho y no un negocio”, ha dicho la portavoz de la Marea Blanca, Práxedes Pérez, en la lectura de un comunicado con las razones para participar en la manifestación que saldrá a las 11:00 el sábado del centro de salud de la avenida de América.

“Si permitimos que sigan desmantelando la sanidad, ya no habrá un sistema público que defender”, han advertido, para reclamar que no se realice “un trasvase de dinero público a la sanidad privada” con contartos o externalizaciones de servicios, además de pedir el refuerzo de la Atención Primaria y la fidelización de los profesionales sanitarios, con condiciones de calidad en su trabajo y contra la precariedad.

La Marea Blanca ha animado a toda la ciudadanía a manifestarse en defensa de la sanidad pública, en una protesta que se realizará en Córdoba de manera paralela al resto de provincias andaluzas. Hasta la capital cordobesa llegarán también autobuses de la provincia, con vecinos de municipios donde se ha recortado la asistencia sanitaria y hay falta de medios y personal.

Los promotores de la manifestación exigen que “haya una financiación adecuada para la sanidad pública” y, contra el argumento del Gobierno de la Junta de que ha aumentado el presupuesto en sanidad, apuntan que “el 33% de ese presupuesto se dedica a la sanidad privada”, ha dicho Pérez.

Asimismo, también se reclama reforzar el sistema de atención a la salud mental, “no abandonar en manos de empresas privadas el ámbito sociosanitario” como son las residencias de mayores y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad: “Cuidemos a quienes nos cuidan”.

Desde la Marea Blanca han pedido “defender la sanidad pública por todos los medios” y han criticado “la intencionalidad del Gobierno de la Junta de Andalucía de privatizar y derivar a clínicas privadas”, además de pedir explicaciones por los fondos de la Unión Europea (UE) y del Gobierno central para su uso en la pandemia. “¿Dónde están?”, han cuestionado.

La movilización de este sábado pretende frenar la gestión actual de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, la privatización y externalización de servicios, la derivación de pacientes a la sanidad privada y lograr una financiación adecuada para fortalecer el sistema público, además de pedir fidelizar y cuidar a los profesionales.

