Un proyecto de la Universidad plantará 250 árboles en Las Palmeras para mejorar la salud de sus vecinos

La presencia de árboles y de una flora abundante mejor la percepción de la salud y del bienestar de quienes están a su alrededor. Así lo sostiene la Universidad de Córdoba (UCO) en el preámbulo de un proyecto que pondrá en marcha en Las Palmeras y que consistirá en la plantación de 250 árboles y 100 arbustos y en la recuperación del arroyo Cantarranas. Con esta acción no solo mejorará la imagen de este barrio de Córdoba, profundamente degradado con el paso del tiempo, sino que lo hará un lugar más agradable.

El proyecto, adelantado por ABC, se denomina In-Habitat: inclusive health and wellbeing in a small and medium size cities y está financiado por la Unión Europea. Una de las características de este proyecto es el papel colaborativo que otorgará a los vecinos del barrio. Aunque el pliego de licitación, que valora la iniciativa en 250.000 euros, cuenta con una hoja de ruta y una lista de las especies arbóreas y arbustivas que se prevén plantar, los vecinos podrán aportar ideas y sugerencias. Para ello, la empresa adjudicataria deberá realizar sesiones informativas con los vecinos relativas tanto a la plantación como a la recuperación del arroyo Cantarranas.

Solo el 40% de los alcorques del barrio tiene árboles plantados

Los datos que maneja la Universidad permiten apuntar que solo el 40% de los alcorques presentes en este barrio se usa actualmente, es decir, hay plantados 242 árboles. El 60% restante se trata de alcorques vacíos (211), tapiados (111) y con tocones (34).

Desde la UCO reconocen que “en el barrio de Las Palmeras y su entorno se ha ido perdiendo la vegetación y cayendo en desuso las infraestructuras verdes” de la zona, situación que pretende paliar este proyecto, que necesita la colaboración de, al menos, dos entidades de titularidad pública y privada.

Las 350 especies de flora que se plantarán serán catalpas, jacarandas, olmos, almeces, madreselvas, jazmines estrellados y bignonias. El proyecto también tiene delimitadas las áreas de trabajo y serán las calles Sierra Morena y Sierra Nevada y los patios Pico Mulhacén, Almanzor, Pico Veleta, Pico Aneto y Vicente Sereno Capellán. Ambas cuestiones, los tipos de especies y las calles y patios en los que actuar, serán planteadas a los vecinos para posibles mejoras.

Este mismo proceso de debate se producirá para la renaturalización del arroyo Catarranas, que contempla la estabilización del camino en el tramo este mediante la cobertura de los baches, el desbroce de la zonas de pastos de los taludes y la retirada de residuos, restos y escombros presentes en el cauce del arroyo.

En esta zona se plantarán álamos blancos, chopos, alisos, almeces, higueras, fresnos y sauces, adelfas, tarajes y majuelos.

Fases del proyecto

Amén de las circunstancias extraordinarias que puedan generarse hasta la adjudicación del contrato y durante su desarrollo, los plazos de ejecución del contrato son los siguientes: dos meses para diseñar las actuaciones, seis meses para ejecutarlas y evaluarlas y dos años de mantenimiento dado que la empresa adjudicataria deberá cuidar de esta flora durante 24 meses, así como asegurar un plan de riego para los meses más secos del año en la capital.