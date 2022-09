Prohibido hablar de política: la visita de Macarena Olona a una hermandad de Córdoba

La que fuera candidata de Vox a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas, Macarena Olona, de vuelta recientemente a los informativos por sus desavenencias públicas con la dirección del que fuera su partido, ha recalado este viernes en Córdoba, en una visita a una hermandad de la capital. Ante la convocatoria de prensa que había realizado, una veintena de periodistas y cámaras aguardaban su intervención, en la que ha expuesto su proyecto relacionado con promover la imaginería cofrade en Iberoamérica para “hacer de Andalucía un foco de la fe cristiana para todo el mundo” y ha declinado, sin embargo, contestar a ninguna pregunta relacionada con la política por la que es conocida.

Olona ha llegado a Córdoba sobre las 13:00 de este viernes para visitar la Hermandad de la Estrella y mantener un encuentro con imagineros, uno más de los actos convocados ante la prensa en los últimos días en los que ha vuelto a ponerse ante las cámaras, actos con tintes políticos en una escena nacional en la que se ha hecho público su enfrentamiento con la dirección de Vox.

Tras visitar a las imágenes titulares de la Iglesia de San Fernando y antes de acudir a la Casa-Hermandad de la Estrella, Olona ha atendido a la prensa convocada para avanzar su proyecto de crear una fundación que impulse la imaginería cofrade andaluza en Iberoamérica, “para que se vuelvan a encontrar las dos españas”.

“Esta unión católica Iberoamérica-España es el motivo de esta reunión”, ha dicho, para explicar sus “gestiones en Iberoamérica” que espera se puedan concretar en el lanzamiento de una fundación “que suponga una piedra que nos permita tender puentes que vuelvan a hacer que se encuentren las dos españas, a uno y otro lado del Atlántico, para la promoción de Andalucía y el resto de España a través de nuestra Semana Santa en Iberoamérica”.

En un jardín frente a la iglesia que acababa de visitar y ante un fuerte dispositivo de una docena de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local pese a que no había público y solo algún curioso en la zona-, Macarena Olona ha afirmado que ha dado a conocer este proyecto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha pedido la implicación de esta administración y otras.

“Tenemos en Andalucía una fuente de tradición cristiana, de evangelización, como es nuestra tradición cristiana católica a través de la Semana Santa y todo su arte sacro”, ha defendido para destacar a los imagineros andaluces que ya han conseguido llevar sus obras hasta países al otro lado del Atlántico. “Tenemos la oportunidad de poder profundizar en nuestras tradiciones cristianas y hacer de Andalucía lo que ya es en muchos aspectos, un foco de fe católica no solo para España sino para todo el mundo”.

Tras su intervención, los periodistas presentes han querido conocer sus intenciones sobre una hipotética vuelta a la escena política, pero Macarena Olona no ha contestado a estas preguntas. Ha sido primero el padre Antonio, director espiritual de la Hermandad de la Estrella, que la acompañaba, quien ha espetado a los medios que “las preguntas de tipo político se harán en otro contexto, otro momento y otro escenario”.

Luego la propia Macarena Olona ha argumentado que “la importancia del acto” que iba a celebrar “hace que cualquier pregunta de otra índole no vaya a ser contestada en el día de hoy”.

Olona anunció en verano que dejaba la política por motivos de salud, sin llegar a recoger su acta como parlamentaria andaluza, tras las elecciones autonómicas. Ahora ha iniciado una gira por España y ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con responsables de Vox a nivel nacional.

