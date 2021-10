Sin profesores especializados en el único instituto andaluz para formar a futuros bomberos

En 2019, el IES Galileo Galilei, un instituto de Córdoba, se convirtió en el único centro público de Andalucía en ofrecer el ciclo formativo de grado medio y superior en Emergencias y Protección Civil, formación profesional específica que capacita al estudiante para ser bombero. Ahora, desde que se inició el actual curso el pasado 15 de septiembre, los estudiantes de este centro no están dando las clases de asignaturas que deben recibir por parte de especialistas como bomberos. La falta de autorización y tramitación -entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital-, para la liberación de horas de los bomberos de Córdoba de modo que puedan ejercer como docentes, ha provocado que los alumnos ya lleven mes y medio sin recibir las asignaturas prácticas que conforman el grueso del curriculum de estos estudios.

El IES Galileo Galilei ya cuenta con un camión autobomba para las prácticas de su alumnado

Saber más

Madres y padres de alumnos, y los propios estudiantes, han denunciado esta situación y han abierto una recogida de firmas de apoyo para reclamar a las administraciones que resuelvan esta situación, que lleva a que haya alumnos que solo tienen siete horas de clase a la semana actualmente, sin poder dar las asignaturas prácticas que deben recibir de profesores especialistas.

"Los días y meses van pasando y no pueden estudiar las asignaturas. Además, muchos estudiantes vienen de fuera, tienen alquileres que pagar y hay quienes pueden perder sus becas por no cumplir las horas lectivas obligatorias para recibirlas", denuncian madres de alumnos, como Carmen Cerezoo Silvia López, con quienes ha hablado este periódico.

En un escrito de denuncia sobre esta situación -que han hecho llegar tanto a Educación como al Ayuntamiento de Córdoba-, los afectados denuncian que el futuro de sus hijos como profesionales "pasa por esta oferta formativa para tener la garantía de unos servicios públicos de emergencias bien cualificados. Sin embargo, la falta de previsión y de eficiencia de la Consejería de Educación está impidiendo que se puedan desarrollan todas las asignaturas de los ciclos formativos" medio y superior en Emergencias y Protección Civil.

Recibiendo solo dos o tres asignaturas en cada grado

En ese sentido, exponen en el escrito -al que ha tenido acceso Cordópolis- que, desde que ha comenzado el curso académico 2021/22 "estamos sin profesorado cualificado para impartir más de la mitad de las asignaturas de dichos grados. Llevamos, en el caso de grado medio más de un mes recibiendo solo dos asignaturas de las cinco que componen el trimestre, y solo tres asignaturas de un total de ocho que componen el trimestre de grado superior, con la amenaza de repetir curso, por la falta del cumplimiento de los objetivos de la formación", advierten.

De darse esta repetición de curso, señalan, "sería únicamente por culpa de la administración, por no haber seleccionado profesorado para las asignatura o no destinar recursos económicos para su contratación. Y todo ello, ya no solo con el grave perjuicio a los estudiantes y su futuro profesional, sino con el hecho de que al ser el único centro de Andalucía donde se imparte esta formación, son muchos los alumnos que vienen desde otras provincias y localidades, invirtiendo un coste económico muy alto con gran sacrificio personal y familiar".

Las familias afectadas explican que, desde el centro, les han informado que se solicitó en plazo dicho ciclo y que "el problema está en que como los profesionales que tienen que impartir dichas clases son funcionarios, en este caso los bomberos, no pueden ejercer dos trabajos para la administración pública, por lo que el organismo de procedencia de estos tiene que firmar un acuerdo que los libere de horas para poder ejercer dichas clases".

Así, los profesionales pueden proceder de diversos organismos, como el Ayuntamiento de Córdoba o el Consorcio de la Diputación Provincial, que deben tramitar la liberación de los bomberos para que puedan ejercer de docentes. "En cuanto al Ayuntamiento se refiere, hay que esperar a que en el próximo Pleno que tengan, a finales de noviembre, introduzcan en su ordendel día este problema, y tampoco sabemos si esto será así, ya que desde el instituto nos informan de que no tienen conocimiento de ello", apuntan padres y madres.

Tanto ellos como los estudiantes "ven que pasa el tiempo y que el curso escolar va corriendo y que estos alumnos no tienen las clases que se le prometieron. Lo que no entendemos es cómo ofertan un ciclo sin tener preparados los profesionales que tienen que impartir dichas clases".