Todo preparado para la simulación de unas inundaciones catastróficas en Córdoba el jueves

La Junta de Andalucía celebra esta semana 'RespuestA21', un gran simulacro de emergencia regional que se desarrollará en todas las provincias andaluzas y que pondrá a prueba la atención de los servicios operativos ante grandes catástrofes, según el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía. El jueves se celebrará este gran simulacro en Córdoba, donde está previsto trabajar en caso de unas inundaciones catastróficas en el Guadalquivir.

Este es un reto nunca antes realizado en la comunidad andaluza ya que, por vez primera, se plantea un ejercicio de emergencias integral con presencia en todas las provincias andaluzas y poniendo el foco en grandes catástrofes como un terremoto, un maremoto, un accidente de mercancías peligrosas e inundaciones.

El simulacro comenzará con un hipotético episodio sísmico en Andalucía oriental, seguido de un maremoto en el Golfo de Cádiz, con efectos en la costa Atlántica andaluza; y de grandes inundaciones en el área ribereña del Guadalquivir provocadas por el aumento del volumen del cauce del río y de las fuertes lluvias.

El simulacro motivará un aumento inusual de vehículos de emergencia especialmente en las provincias de Almería, Málaga, Huelva y Sevilla. La población no debe alarmarse ante esta situación ya que estará asociado al ejercicio y no a una situación real.

El ejercicio tendrá tres días de duración durante la próxima semana (de martes a jueves). Comenzará el martes 19 en la zona oriental (Almería, Granada y Málaga) con un supuesto terremoto que afectará con distintas intensidades a varias localidades de las provincias de Almería, Granada y Málaga.

A causa del mismo, se producirá un accidente de tipo 3 de un camión cisterna que transportaría GNL (Gas Natural Licuado) en Algarrobo y un accidente de ferrocarril en la estación de ferrocarril de Antequera, lo cual implicará la activación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas.

Para el desarrollo de esta primera fase se instalará un Puesto de Mando Avanzado en Vélez-Málaga (Málaga) y en Almería se situará otro en Huércal-Overa; mientras en Granada se trabajará de despacho con implicación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y de diferentes ayuntamientos de la comarca de Baza. Para la ejecución de la simulación se recrearán las condiciones del terremoto de Baza de 1531.

El miércoles 20 se trabajará sobre el supuesto de un maremoto en el Golfo de Cádiz que afectará a las provincias de Cádiz y Huelva y motivará la activación del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y el Plan de Contingencia ante riesgo de Maremoto en el marco, con la intervención de operativos en Aljaraque (Huelva), así como de las Policías Locales, Guardia Civil y agrupaciones locales de voluntariado de todos los municipios del litoral onubense. Esta será la primera vez que se ejecute el Plan de Contingencia Andaluz.

Para coordinar todas las actuaciones se instalará un puesto de mando en el recinto ferial de Aljaraque, con intervención de operativos y figurantes. En Cádiz se planificará exclusivamente de despacho en el municipio de Chipiona.

Por último, la secuencia narrativa del simulacro concluirá el jueves 21 con un escenario de inundaciones en la cuenca del Guadalquivir, en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Se partirá de una situación desfavorable en la provincia de Jaén que comienza en Mengíbar, prosigue con superación de niveles en Marmolejo que provoca anegaciones en varios municipios de Córdoba, para concluir en la provincia de Sevilla donde se producirán siempre de manera simulada inundaciones en la localidad de Lora del Río. En esta última se instalará el puesto de mando para la actuación de los operativos.

Para estos ejercicios se dispondrá de un gran dispositivo de emergencias en el que participará Emergencias Andalucía (112, Protección Civil y Grupo de Emergencias de Andalucía GREA), Plan INFOCA, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Extinción de Incendio de diputaciones, ayuntamientos y consorcios, Policías Locales de los distintos municipios, Cruz Roja, Salvamento Marítimo y la Unidad Militar de Emergencias. También participarán Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y figurantes de la escuela de arte; sumando aproximadamente un millar de efectivos.

