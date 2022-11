Los precios en Córdoba se contienen y la inflación se aproxima a la media nacional

Córdoba no ha sido una excepción. En el mes de octubre, el alza de precios en la provincia se contuvo y la inflación ha marcado unos valores muy próximos a la media nacional. Así, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo (IPC) en la provincia de Córdoba descendió hasta el 7,7%. Es una cifra alta, pero alejada del prácticamente 11% que se alcanzó en el verano.

En la provincia, en octubre, se ha notado un importante descenso en los precios de la energía que ha provocado una contención de la inflación. Y eso a pesar de que el coste de la ropa y el calzado, por el fin de las rebajas, ha crecido en más de un 15% en solo un mes. Los alimentos son también un 3,2% más caros en octubre que en septiembre.

Los precios se contienen ya que los costes asociados a la vivienda (donde está la electricidad) han descendido en un 8,6%. No obstante, comprar sigue siendo más caro en octubre que en septiembre en casi todos los conceptos, según el estudio provincializado del INE.

De hecho, solo en los últimos 12 meses la cesta de la compra se ha encarecido en la provincia de Córdoba en un 15%, según constata el IPC difundido este martes por el INE.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido seis décimas en Andalucía durante octubre con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual se modera hasta el 7,7%, 1,5 puntos por debajo del dato de septiembre, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 6,2%.

A nivel nacional, el IPC aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo mantiene así el dato interanual del 7,3% que avanzó a finales del mes pasado, pero ha recortado una décima, desde el 0,4% al 0,3%, el avance mensual del IPC estimado inicialmente.

La tasa de inflación de octubre es 3,5 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.

En términos interanuales, la tasa del 7,7% andaluza, que supera en 0,4 puntos a la nacional, es idéntica a la de la Aragón y Extremadura y superior a la de La Rioja (7,6%), Asturias (7,4%), Baleares (7,3%), Comunidad Valenciana (7,2%), Cantabria (7,1%), Canarias (7%), Ceuta y País Vasco (6,9%), Cataluña (6,8%) y Madrid (6,3%).

En el otro extremo se encuentran Castilla-La Mancha (8,9%), Navarra (8,4%), Castilla y León (8,1%), Murcia (7,9%) y Galicia (7,8%).

Por sectores, en Andalucía durante octubre los precios han subido en relación con el mes anterior en vestido y calzado (9,3%), seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%), transporte (1,5%), enseñanza (1,2%), muebles y artículos del hogar (0,8%), restaurantes y hoteles (0,7%), otros bienes y servicios (0,5%), ocio y bebidas alcohólicas y tabaco (ambos con 0,1%).

Por su parte, han descendido sobre todo en vivienda (-7,6%) y comunicaciones (-0,1%).

Por provincias, con respecto al mes anterior, los precios han subido en todas ellas, especialmente en Córdoba (1,1%), Almería (0,9%), Granada, Huelva y Jaén (todas con 0,7%), Cádiz y Málaga (0,5%) y Sevilla (0,3%).

En el país, según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 7,3% en octubre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, al abaratamiento del gas.

También influyó en la moderación de la inflación el hecho de que los precios de vestido y calzado, por la nueva temporada otoño-invierno, han subido menos en octubre de este año de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2021.

En el extremo contrario, en octubre subieron, de nuevo, los precios de los alimentos. Su tasa avanzó un punto, hasta el 15,4%, la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994. Destaca, especialmente, el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, la carne, y la leche, el queso y los huevos.

Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año son el azúcar (+42,8%); las legumbres y hortalizas frescas (+25,7%); los huevos (+25,5%), la leche (+25%); los aceites y grasas (+23,9%), y los cereales (+22,1%).

