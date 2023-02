Las pensiones suben de media 80 euros al mes en Córdoba

La pensión media en la provincia de Córdoba ha subido unos 80 euros al mes, según la última información disponible elaborada por el Ministerio de Inclusión. Tras la actualización de las pensiones de enero, en Córdoba los que disponen de una paga estatal han visto cómo se ha incrementado en un 10% el importe medio de lo que cobran cada mes.

En concreto, en Córdoba los 175.654 pensionistas que existen cobran una media de 990,53 euros al mes. Es un 10% más que hace justo un año. Aún así, los pensionistas cordobeses siguen siendo de los que menos cobran de Andalucía. La media en la región es de 1.064 euros al mes y en España de 1.191 euros.

Solo en Almería y en Jaén los pensionistas cobran, de media, menos que en Córdoba. En cambio, en provincias como en Álava la paga media se va por encima de los 1.500 euros al mes, según la información del Ministerio de Inclusión.

En Córdoba, el grueso de los pensionistas son jubilados (un total de 117.415), que cobran una media de 1.166 euros al mes. De viudedad existen otras 42.974 pensiones en la provincia, con un importe medio de 727 euros al mes. Además, hay 15.291 de incapacidad permanente, con un pago medio de 962 euros al mes. También hay 6.933 pensiones de orfandad, que cobran 450 euros de media, y 1.313 de favor de familiares, con un cobro de 648 euros, según los datos del Gobierno.

En España, el gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos 12 meses, hasta febrero. La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social fue de 11.921,9 millones de euros.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de enero ha ido a pensiones de jubilación, en concreto, el 72,7%, es decir, 8.675,1 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 1.994,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.058,8 millones, la de orfandad, a 162,4 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, a 31,2 millones.

De las 10.007.629 pensiones contributivas abonadas, 6.328.553 son de jubilación, 2.349.158 de viudedad, 944.911 de incapacidad permanente, 340.315 de orfandad y 44.692 en favor de familiares. El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 0,9%.

Por su parte, el número de pensionistas es de 9.067.267 a 1 de febrero. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones mujeres. La proporción de pensiones por pensionista es de 1,1 prestaciones por persona.

La pensión principal es la de jubilación para 6,2 millones de personas, de las cuales el 60,6% son hombres. La pensión de viudedad la perciben como principal prestación 1,6 millones de personas, el 95,9% de ellas mujeres. Les siguen los perceptores de incapacidad permanente (939.768), orfandad (322.994) y en favor de familiares (43.989).

La pensión media del sistema asciende en enero a 1.191,3 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, es de 1.370,8 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.530 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 912,9 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.670 euros, y es de 1.520,8 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de enero de 2023 (último dato) a 1.639,6 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 849 euros al mes.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en 2022 ha sido de 21,15 días en el caso de la jubilación y de 19,46 días en las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Con fecha 1 de febrero, 431.956 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que un 92% son mujeres (397.721). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 66 euros. De las 431.956 pensiones complementadas, el 22,3% corresponde a pensionistas con un hijo (96.239), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47,3% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (204.292); el 19,6%, con tres (84.832), y con cuatro hijos, el 10,8% (46.593).

El complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2023, de 30,40 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.464,6 millones de euros en el mes de enero, último dato disponible.

El número de pensiones en vigor fue de 692.901, 11.604 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (1,7% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

