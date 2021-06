El Pele pone banda sonora y alegría a la entrega de las Medallas de Oro de las Bellas Artes

El quejío inigualable del cantaor cordobés Manuel Moreno Maya, El Pele, ha sonado este miércoles en el Palacio Real de El Pardo. Ha sido en un vídeo en el que se nombraba a algunas de las personalidades que, como él mismo, recogían las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2018 y 2019, y, mientras iban apareciendo uno detrás de otro, sonaba la canción Iré con el viento, unos tangos incluidos en su disco Canto, publicado junto a su inseparable Vicente Amigo.

De todos los artistas y creadores premiados en este día, pocos se han mostrado más felices con esta distinción que El Pele, que, cuando ha ido a recoger la medalla de la mano de los reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, se ha encontrado con que la reina le ha preguntado por su habitual boina, que luce, como los cantantes de blues y soul, con la visera hacia atrás. "Le he dicho que los feos éstos no me han dejado ponérmela", dice que le ha contestado el maestro, lo cual ha desatado las visibles carcajadas de sus majestades.

Ya en Córdoba tras el día emocionante que ha vivido, El Pele no puede todavía reprimir el orgullo que ha sentido al recibir el reconocimiento y, sobre todo por las palabras de cariño que le han dedicado los reyes. "El rey me ha dicho que tenía un par de discos míos", señala el cantaor cordobés, que ha aprovechado la cercanía del acto para regalarle un tercero, Canto, el mismo que ha sonado en la gala.

Para Manuel, el acto de este miércoles ha sido "un reconocimiento" a su música y al flamenco, esa música del pueblo que tan bien conoce. "Y a mí el pueblo me quiere por eso, por lo de pueblo que yo soy", resume El Pele, que recibió la distinción del Ministerio de Cultura en diciembre de 2019.

Un año y medio ha esperado hasta recoger físicamente su Medalla de Oro, ya que la pandemia obligó a retrasar la entrega en 2020. Hasta este miércoles, cuando ha sido llamado al estrado entre la cantaora Martirio y la actriz Rossy de Palma, que con posterioridad ha hablado en nombre de algunos de los premiados.

Este acto de entrega de estos galardones, presidido por Don Felipe y Doña Letizia, dio inicio con la intervención del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, seguido de la proyección de un vídeo sobre los galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2018 y la lectura del Real Decreto de concesión de las medallas, seguidamente se produjo la entrega de los galardones por Sus Majestades los reyes y la vicepresidenta segunda de la Academia de las Artes Escénicas de España, Rosángeles Valls, intervino en nombre de los premiados en la edición de 2018.

El rey pide "protección" para la cultura y los artistas

En su discurso, el monarca ha defendido la importancia de los artistas, con los que se salda "una deuda" con este reconocimiento. "No podemos olvidar lo que supone la cultura como valor. Su aportación a nuestra sociedad es tan incalculable como la deuda que nuestra sociedad tiene con ella", ha destacado, para resaltar además que la cultura "suavizó los duros meses del confinamiento".

"Las series, las películas, hicieron más llevadera la soledad; la música nos acompañó en todo momento; los libros nos abrieron horizontes más amplios y luminosos; los museos, las salas de teatro y de conciertos nos permitieron asistir, a través de Internet, a exposiciones y estrenos. Incluso la creación espontánea o el descubrimiento de talentos desconocidos tuvieron su espacio e impacto", ha indicado Felipe VI.

A raíz de este periodo, para el rey la sociedad ha "comprendido todavía más" que se necesita la cultura "para poder ser y para poder vivir". Además, ha reivindicado el papel de "referente mundial" de la cultura española por ser la primera que reanudó la actividad presencial y "por haberlo hecho de manera segura".

"Gracias a la promoción del lema 'Cultura Segura' se pudo volver a los museos y a los teatros, a las salas de cine, y se hizo protegiendo a espectadores, artistas y trabajadores. Nuestro país se convirtió en una verdadera excepción cultural europea. Y a la importancia de nuestro patrimonio añadimos la vitalidad de nuestra creación", ha celebrado.

En este sentido, ha calificado de "parte fundamental" del patrimonio cultural español a los artistas que han recibido la Medalla de Oro en este acto. "Nos hace crecer espiritual y materialmente, como personas y como país. Vosotros y vuestras obras sois la mejor expresión de la actual creatividad cultural de España", ha apuntado, para luego destacar también su labor de "diplomacia cultural".

"La creatividad desbordante de la cultura española es admirada, demandada y respetada en todo el mundo. Y esa contribución al proyecto común de todos los españoles merece el mayor reconocimiento, el que representan estas medallas, símbolo con el que se reconoce la deuda de nuestra sociedad por el incalculable valor de vuestro trabajo", ha concluido.

El rey ha enumerado algunos monumentos como la Alhambra de Granada, el Monasterio de El Escorial o la Cuenca Arqueológica de Atapuerca como ejemplos de que la Historia del arte mundial "no sería la misma sin la extraordinaria aportación de España".

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido que en actos como este se opte "por el encuentro, por el reconocimiento del otro como amigo", porque entiende que la cultura es "propiciatoria para el consenso".

"Optamos por la amistad, por la amistad cívica, la comunicación honesta y constructiva, el diálogo respetuoso entre iguales. Es el paso de la mera sociabilidad a la convivencia y a la fraternidad, de la coexistencia a la solidaridad", ha añadido.

Entre los premiados con las Medallas de oro al mérito de las Bellas Artes 2018 que han acudido a recoger el galardón han estado el cantante Rubén Blades; el director de teatro Lluís Pasqual; el fotógrafo Carlos Pérez Siquier; el cocinero Ángel León; la cantante Fátima Miranda o el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, entre otros.

Mientras, han recogido su Medalla de oro al mérito de las Bellas Artes 2019 el cocinero Martín Berasategui, la actriz Julieta Serrano, la cantante Martirio, la actriz Rossy de Palma, el fotógrafo Chema Madoz la cantaora flamenca María Vargas o el fotógrafo Alberto García-Alix, entre otros.