'Paz y amor' en el comité provincial del PSOE de Córdoba, que tendrá por primera vez a una mujer al frente

El PSOE de Córdoba ha entrado en una nueva fase. Tras unos cinco años de graves enfrentamientos entre diferentes familias socialistas, en el PSOE de Córdoba reina la paz y el amor. O al menos eso es lo que se han demostrado y dicho mutuamente unos a otros durante el Comité Provincial celebrado este viernes en el auditorio del Jardín Botánico de Córdoba. Allí, Antonio Ruiz se ha despedido ante sus compañeros como secretario general. Y allí también Rafi Crespín ha presentado oficialmente su candidatura a convertirse en la primera mujer en ser secretaria provincial del PSOE cordobés. También lo ha anunciado la concejala Carmen Campos, pero ésta no suma tantos apoyos orgánicos como los que ya tiene Crespín.

Todos los discursos de este viernes han sido de paz, amor, unidad e integración. "La unidad nos hace mucho más fuertes frente a la derecha. Hace posible que todos y todas luchemos por el mismo objetivo, que no es otro que hacer una sociedad más justa. El día de hoy es para sumar esfuerzos desde el trabajo y el objetivo común”, ha asegurado Crespín ante sus compañeros. Todas las intervenciones han estado seguidas de aplausos. Muy al contrario de lo que ocurría años atrás, con varias familias políticas enfrentadas.

“Ahora es momento de superar las fisuras haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que a partir del día 18 de diciembre nos sintamos orgullosos de ser aquellos que consiguieron cerrar heridas para mirar al futuro”, ha afirmado Crespín. El 18 de diciembre es cuando se celebrará en Baena el próximo congreso provincial del PSOE cordobés.

La candidata socialista también ha dejado espacio para la autocrítica, entendiéndola "desde la reflexión, como un intento de hacer cada día las cosas mucho mejor". Así, ha planteado "una organización con visión estratégica para conseguir los objetivos políticos, generar espacios con la máxima participación y la menor concentración de poder".

“La autocrítica es vital para que un partido político evolucione y crezca. No todo está bien. Todo es mejorable. Un partido que tenga capacidad de autocrítica, será un partido que pueda integrar distintas visiones. Y, lo que es más importante, podrá incorporar sectores sociales que desde la opinión única no se acercarían a nosotros. Tenemos que ser el altavoz de la sociedad y eso sólo se hace siendo parte activa de ella”, ha concluido Rafaela Crespín.

El hasta ahora líder del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, se ha despedido este viernes de sus compañeros de partido, en su condición de secretario general del mismo, y lo ha hecho ante el Comité Provincial, que ha convocado, para el próximo mes de diciembre, el XV Congreso Provincial de la formación, en el que se elegirá a la nueva dirección, que Ruiz ya no encabezará, pues ha renunciado a presentarse a la reelección, con un objetivo, el de lograr la "unidad" del partido, que "debe estar por encima de cualquier otra consideración".

Así lo ha destacado, ante los 105 socialistas acreditados, de los 219 convocados, para asistir a dicho Comité Provincial del PSOE de Córdoba, en el que se ha aprobado por unanimidad celebrar el mencionado Congreso Provincial los días 18 y 19 de diciembre en Baena.

En este contexto y visiblemente emocionado, Antonio Ruiz ha intervenido por última vez como secretario general de un partido al que, según ha recordado, llegó de la mano de su cuñado en Rute, su pueblo, del que es alcalde desde 2011, tras ganar a la hasta entonces hegemónica IU, y desde donde llegó también a la Presidencia de la Diputación de Córdoba, arrebatándosela al PP, para culminar su carrera política en la provincia al acceder a la Secretaría General del partido.

Ahora, y tras recordar también que bajo su liderazgo se han ganado las cinco convocatorias electorales que se han celebrado en su mandato, ha hecho un llamamiento a la "unidad", en el marco del actual "proceso de renovación de los órganos dirección del partido", pues es necesaria para "afrontar cada uno de los retos que tenemos por delante".

A este respecto, Ruiz ha pensado que, si el partido le ha "dado todo, y si ahora necesita esa unidad, y está en mis manos dársela, ¿cómo me puedo negar a dársela?", siendo eso lo que ha hecho al retirarse de la carrera por la Secretaría General del PSOE de Córdoba, "facilitar la unidad del partido, para afrontar los retos con las mayores garantía".

Para Antonio Ruiz, "ha sido un honor" liderar el partido en la provincia y, por ello, ha pedido también "disculpas por los errores que haya cometido", si bien ha asegurado que "siempre" ha actuado "pensado en las siglas, en el compromiso con lo público y en todos hombres y mujeres del PSOE".

