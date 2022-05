Patricia García, doctora en Biológicas, candidata de Pacma en Córdoba

El Partido Animalista Pacma ha presentado su candidatura a los comicios andaluces del próximo 19 de junio con Patricia García desde Córdoba. García es coordinadora de la formación política en la provincia, doctora en Ciencias Biológicas y actualmente se dedica a la enseñanza en secundaria.

Cordobesa de 51 años, esta bióloga encabeza la lista provincial del Partido Animalista. “Muy implicada en los problemas de su localidad, amante de los animales, casa de acogida de protectoras especializada en lactantes y una persona muy familiar”, señala la formación animalista.

García es una activista que cuenta con años de experiencia y rodaje, también como una de las personas al frente del colectivo antiespecista Empatiza. Unida a Pacma desde hace años y coordinadora provincial desde marzo de 2022, momento en el que sustituyó al actual presidente del partido, Javier Luna, tras 10 años al frente de la formación en Córdoba.

Según ha declarado, “desde la coordinación de Pacma, apuesta por la protección animal y medioambiental luchando contra las actuales políticas destructivas basadas en la cinegética y la despreocupación sobre asuntos trascendentales para el futuro medioambiental de la comunidad autónoma de Andalucía”.

De la mano del Partido Animalista, Patricia García pone sobre la mesa “una esperanza verde para los andaluces: la solución a problemas para los que el resto de partidos políticos no tienen propuestas o ni siquiera les dan relevancia”. “Están destrozando Andalucía a nivel medioambiental y convirtiéndola en un foco de maltrato animal, dando dinero, reconocimiento y premios a colectivos de explotadores y maltratadores, provocando sequías, tolerando incontables atentados contra la flora y la fauna y atendiendo a sus propios intereses; Andalucía necesita un rescate urgente antes de que sea demasiado tarde y solo PACMA puede ofrecerlo”, sostiene.

