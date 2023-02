Un partido cordobés denuncia el lema electoral del PP por coincidir con su nombre

El partido Andalucía entre tod@s, constituido en Córdoba y que ha concurrido en los últimos procesos electorales, ha presentado este domingo una denuncia ante la Junta Electoral para pedir que impida al PP usar como lema electoral Andalucía entre todos, dada la coincidencia con el nombre del partido.

Según la denuncia telemática, facilitada a este periódico, el líder de este partido, Manuel Ortega, ha pedido a la Junta Electoral que inicie un “procedimiento a los efectos de evitar el uso de este lema y generar confusión en el proceso electoral en ciernes”.

“Hoy nos ha sorprendido este partido con su lema preelectoral para las municipales y, dado que coincide con el nombre del partido, hemos comunicado a la Junta Electoral Central con el objeto de que se incoe procedimiento oportuno”, señala Ortega, que explica que su objetivo es “que se imposibilite el uso del lema que el PP está publicitando por la coincidencia”.

España entre todos ha sido el lema elegido por el Partido Popular para la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo, si bien en algunos actos en Andalucía, el lema se ha convertido en Andalucía entre todos en las cartelas y los escenarios en los que el PP ha dado los mítines, como el de este mismo domingo.

Andalucía entre tod@s es, desde 2016, el partido que tomó el nombre de Entre tod@s sí se puede, creado en Córdoba en 2015 para concurrir a las elecciones municipales en distintos puntos de la provincia. En las últimas elecciones andaluzas, el partido de Manuel Ortega se integró en la coalición Andaluces Levantaos, junto Andalucía X Sí, y consiguió 598 votos.

