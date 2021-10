Del Parque Joyero a California: collares cordobeses para 'skaters' de todo el mundo

Jeffrey Luque es una institución en el mundo del skate en Córdoba y en España. Tiene 42 años, pero lleva pegando patinazos desde los ocho. Mucho antes de que en Córdoba hubiera pistas, cuando los monopatines huían de la Policía en el Bulevar; mucho mucho antes de que a las rampas las llamaran half pipe, en aquellos años en los que los bordillos eran el enemigo de unas tablas que no tenían nada que ver con las de ahora.

Lleva tanto tiempo patinando Jeffrey Luque que los patinadores más jóvenes de Córdoba le llaman cariñosamente Alcalde. Perfectamente podrían llamarlo Sheriff, teniendo en cuenta que lleva 30 años patinando a pelo en el salvaje oeste (las pistas de poniente) y en el nuevo mundo, y que ni siquiera las lesiones (la última un tendón roto hace un par de años) le han retirado de las pistas. "Ahora estoy patinando mejor que nunca", señala a Cordópolis.

Y todos los saltos que ha hecho en los últimos 25 años, los ha hecho compaginándolos con su trabajo en el mundo de la joyería. De la unión de esos dos mundos, de lo que hace con las manos y lo que hace con los tobillos, nació hace unos tres años su propia línea de joyas para el skate, llamada Jeffrey Luque Jewelry, que ha ido combinando con su trabajo para marcas de moda de este deporte que lo patrocinaban, como Nomad o Etnies.

Precisamente esta última marca, nacida en Francia aunque ubicada en EE.UU., ha comenzado a comercializar uno de los diseños joyeros del skater cordobés. Se trata de un collar diseñado en exclusiva desde Córdoba inspirado en la mítica zapatilla de skate Lo Cut. Se trata de un collar de plata de ley con cadena veneciana de 60 centímetros de largo, y que se vende en todo el mundo por 143 dólares.

Un encargo de Etnies USA

Luque todavía está asimilando "el pelotazo" que ha sido encajar un diseño propio en una marca de tanto tirón. Y eso que lleva patinando para Etnies en España 15 años. "Lo que pasa es que para esto me contactan de Etnies en Estados Unidos. Me llama el director de Ventas, Brian Cook, que me había visto en unos vídeos y me pregunta si yo podría hacer algo así", cuenta el orfebre.

Así, hace un año mandó una muestra de su idea a California. Y ahí estaba: el collar con la mítica zapatilla Lo Cut acabada en planta, la del legendario símbolo de la E invertida. Un modelo mítico de una marca que, además, estaba a punto de cumplir 20 años y de recuperar el logo primigenio en los nuevos diseños. Así que aquel modelo, que era como una señal caída del cielo, se convirtió en un pedido.

"En principio me dijeron que iba a ser un regalo para la peña del equipo, pero les gustó tanto que lo han metido en su propia web. y en tiendas de EE.UU. Vamos, que me encargaron 200 collares", explica el skater y diseñador, que ya consciente de que, casi la mitad de los collares, entregados el pasado agosto, ya han volado.

Entre otras cosas porque la marca ha acompañado el lanzamiento subiendo a su canal de Youtube un vídeo, realizado por Sergio del Rey, y que capta parte del proceso creativo que ha llevado a cabo Luque hasta tener acabado el producto, así como su doble vida como skater en las calles de Córdoba una vez echa la persiana del taller. "Para esto está Córdoba y el Parque Joyero", cuenta Luque, que reconoce que sus compañeros bromean con él sobre sus últimos trabajos. "Me dicen que al final me voy a hacer con el monopolio de la joyería en el skate".

Lo cierto es que, antes de Etnies, Luque ya había diseñado anillos y piezas de orfebrería para otras marcas españolas o portuguesas vinculadas al mundo del patín, como Macbalife, Nomad o Koaters. Viendo el tirón, lanzó la suya propia hace tres años, al tiempo que seguía aceptando pedidos. El próximo, según adelanta, implicará también un cambio de registro.

"Ahora le he hecho un encarguito a un diseñador y modelo, un influencer que tiene más de 50.000 seguidores en Instagram. Y va a ser un anillo que lo sacamos en navidad. Y es una historia en rollo moda, una cosa distinta, con pedrería. Ya lo verás. La verdad es que estoy muy contento", reconoce el skater, que sonríe con la misma cara del niño al que sus padres le regalan un patín nuevo.