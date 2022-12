El paro en Córdoba desciende a niveles previos a la pandemia

El mes de noviembre ha vuelto a marcar un nuevo hito en el mercado laboral cordobés, que ha recuperado los niveles previos a la pandemia que a su vez provocó una crisis económica en el año 2020. La provincia ha cerrado noviembre con un total de 65.129 desempleados. Es mejor dato incluso que el de diciembre del año pasado y en niveles similares a los del otoño del año 2019.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, en la provincia el desempleo ha bajado en 1.993 personas en solo un mes. El descenso supone un 3%, una cifra similar a la del año pasado. De hecho, hay 1.325 desempleados menos que en noviembre de 2021, casi un 2%, un dato que es esencialmente bueno.

Noviembre ha sido un buen mes para el empleo en todos los sectores de Córdoba. En el sector servicios, por ejemplo, hay 921 desempleados menos. En la agricultura, en plena campaña de la recogida de la aceituna, hay 720 parados menos. En la industria y en la construcción también se ha generado empleo neto, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo.

Otro indicador de la buena salud del mercado laboral es la contratación. El número de contratos ha sido un 20% superior al del mes de octubre. En noviembre, en la provincia de Córdoba se han firmado un total de 38.000 contratos. Pero el mejor dato es que de todos, el 30% han sido contratos indefinidos, lo que ayuda a mejorar también la calidad del empleo en la provincia.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 33.512 desempleados en noviembre en relación al mes anterior (-1,1%), su segundo mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica tras el experimentado en 2021 (-74.381 desempleados).

Tras esta caída, impulsada sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se situó al finalizar noviembre en 2.881.380, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Noviembre es un mes en el que suele subir el desempleo. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado en 21 meses de noviembre y ha bajado en seis. El de este año ha sido el segundo descenso más acusado tras el de 2021, año marcado por la pandemia.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 61.595 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 301.307 parados, lo que supone un 9,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 160.698 mujeres (-8,5%) y una caída del desempleo masculino de 140.609 varones (-10,8%).

El paro bajó en noviembre en todos los sectores económicos, salvo en el colectivo sin empleo anterior, donde se incrementó en 1.785 personas (+0,7%). El mayor descenso se lo anotaron los servicios, con 25.083 parados menos (-1,2%), seguido de la agricultura, que restó 4.507 desempleados (-3,7%), y de la industria, donde el paro bajó en 3.783 personas (-1,6%). También retrocedió el desempleo en la construcción, aunque en menor proporción (-1.924 desempleados, -0,8%).

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque algo más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino bajó en 19.199 mujeres (-1,1%) y el masculino disminuyó en 14.313 varones (-1,2%).

De este modo, al finalizar el penúltimo mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 1.727.559, su mejor dato en un mes de noviembre desde 2008, en tanto que el de hombres en desempleo totalizó 1.153.821 parados.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 2% en noviembre, con 4.182 parados menos que a cierre de octubre, mientras que el paro de las personas con 25 años y más descendió en 29.330 desempleados (-1,1%).

Tras el retroceso de noviembre, el número total de parados menores de 25 años se situó en 207.936, su cifra más baja en un mes de noviembre dentro de la serie histórica.

El paro registrado subió en noviembre en nueve comunidades autónomas, especialmente en Baleares (+1.587 desempleados), Castilla y León (+1.554 parados) y Cataluña (+986 desempleados), y bajó en ocho regiones, sobre todo en Comunidad Valenciana (-15.330 desempleados), Andalucía (-11.169) y Madrid (-7.757).

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en 26 de ellas, lideradas por Valencia (-8.260 desempleados), Madrid (-7.757 parados) y Alicante (-4.757), y aumentó en 26, principalmente en Baleares (+1.587 parados), Tarragona (+793 desempleados) y Málaga (+710).

El paro registrado entre los extranjeros subió en 2.227 desempleados respecto al mes anterior (+0,6%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 363.225, lo que supone 47.381 parados menos que un año antes (-11,5%).

En noviembre se registraron 1.424.283 contratos, un 29,5% menos que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 615.236 fueron contratos indefinidos, cifra que supera en más del doble (+117,4%) a la de noviembre de 2021.

En total, el 43,2% de los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos, porcentaje que se ha reducido ligeramente respecto al mes anterior, cuando la proporción de contratos fijos fue del 45,7%.

Del total de contratos indefinidos suscritos en noviembre, 252.714 han sido a tiempo completo, un 43,7% más que en igual mes del año pasado; 212.947 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por más de seis la cifra de noviembre de 2021 (+525,9%), y 149.575 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, el doble que un año antes (+104,5%).

De todos los contratos suscritos en noviembre, 809.047 fueron contratos temporales, un 53,4% menos que en igual mes de 2021.

En los once primeros meses de 2022 se han realizado más de 6,5 millones de contratos indefinidos, más del doble que en el mismo periodo de 2021, gracias al impulso de la reforma laboral, en vigor desde principios de este año. La contratación temporal ha caído en este periodo en un 33%.

“La estabilidad en el empleo se consolida en todos los sectores”, ha resaltado el Departamento que dirige Yolanda Díaz. Así, los porcentajes de contratos indefinidos sobre el total alcanzaron en noviembre el 73,7% en la construcción, el 54,4% en la agricultura y el 41,9% entre los menores de 30 años, frente al promedio del 10,8%, del 2,9% y del 9,1% del periodo 2017-2019, respectivamente.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en octubre (último dato disponible) la cifra de 1.697,8 millones de euros.

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar octubre en 1.735.379 personas.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que Trabajo ha publicado este viernes las cifras de desempleo de noviembre y la estadística de prestaciones de octubre.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!