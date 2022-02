La pandemia sigue a la baja en un día con 608 nuevos casos, 13 hospitalizados y tres muertes más

La pandemia de la Covid19 sigue la tendencia a la baja en su incidencia en la provincia de Córdoba y, este viernes, sitúa su tasa en 833 casos por 100.000 habitantes, 30 puntos menos que el día anterior. En la última jornada, la Consejería de Salud ha notificado un total de 608 nuevos positivos de coronavirus en la provincia, además de 13 hospitalizaciones, tres ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y tres muertes más a causa de esta enfermedad.

La incidencia, por distritos sanitarios, se sitúa en 1.037 casos por 100.000 habitantes en Córdoba capital, mientras que en el distrito Guadalquivir es de 877 casos, en el distrito Norte de 695 y en el Sur de 595. Este último es el único que sube levemente con respecto al día anterior, cuando tenía una tasa de 590 casos.

Con todo, desde que comenzara la pandemia de la Covid en marzo de 2020, en la provincia de Córdoba se han contagiado de esta enfermedad un total de 133.393 personas, de las que 6.564 han tenido que ingresar en algún hospital de la provincia, 758 graves han tenido que pasar por la UCI. Además, el coronavirus se ha llevado la vida de 1.256 cordobeses en todo este tiempo.

En el lado positivo están las personas que se han recuperado de la Covid, 8 en la última jornada, con un total de 107.747 desde que comenzara la pandemia.

En estos momentos, hay un total de 140 pacientes por Covid en los hospitales cordobeses, de los que 25 están en UCI.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!