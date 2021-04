La pandemia se lleva por delante un 40% de la oferta de vivienda turística de Córdoba

Un año después de la llegada del coronavirus a Córdoba, ya se pueden medir sus efectos directos sobre la vivienda turística, una de las ofertas de alojamiento de la ciudad que mejor parecía resistir los embates de la crisis económica asociada a la pandemia pero que comienza a acusar la falta de turistas y viajeros nacionales e internacionales propiciada tras la segunda y tercera ola.

Según los datos de AirDNA, el Open Data de plataformas como Airbnb o Homeaway, especializadas en ofertar este tipo de alojamiento, el número de viviendas turísticas de la capital ha caído un 40% entre abril de 2020 y abril de 2021. En estos doce meses, la oferta activa de pisos turísticos en estas plataformas ha pasado de 1.834 al cierre del primer trimestre de 2020 a 1.087 este mismo lunes.

Es decir, en estos momentos, 1.087 es el número de viviendas o habitaciones de Córdoba que o bien han sido alquiladas o bien han sido ofertadas en el último mes. La mayoría de ellas, 725, están en la zona centro-casco histórico, donde el descenso en la oferta ha sido algo mayor, de casi el 42%. En el eje que va de la zona de la Mezquita a la avenida de Ollerías, la oferta ha pasado de 1.228 a 725 viviendas en alquiler vacacional.

Por otra parte, del total de oferta de alojamiento vacacional, el 82%, un total de 892 anuncios, son para alquilar pisos o casas completas. Este número es clave, porque muestra que, solo entre enero y marzo de 2021 han desaparecido de este mercado 149 ofertas. Es decir, cada mes de 2021 han salido del mercado de pisos turísticos 50 anuncios.

¿A dónde van estos pisos? Pues según muestra esta web, un nada despreciable 17% de los propietarios que alquilan su vivienda en AirBnb o Homeaway ya la ofrecen para larga temporada, es decir, para un año o más de un año. No obstante, la tónica sigue siendo el alquiler temporal: el 62% de los propietarios permiten la estancia un máximo de 3 meses.

Si va a seguir cayendo la oferta es todavía una incógnita. En Córdoba llegó a haber 2.000 anuncios activos y hoy solo se oferta un millar, muy lejos de los datos de los años 2018 y 2019 y de los primeros meses de 2020. De hecho, la caída en 2020, de apenas un 20% en el cómputo anual, se debió al excepcional aumento del primer trimestre y porque el mercado se recuperó tras el estado de alarma para el verano y los primeros meses de otoño, en los que la oferta hotelera de la ciudad seguía bajo mínimos.

En aquellos momentos, la vivienda turística resistió mejor gracias a que no tiene que soportar costes de personal y de mantenimiento similares a los de hoteles y apartamentos. No obstante, en el último semestre han desaparecido cerca de 600 anuncios de estas plataformas, lo que evidencia que las defensas comienzan a estar bajas y sólo los propietarios de mayor poder adquisitivo serán capaces de aguantar hasta que se reactive el turismo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!