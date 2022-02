La pandemia echa el freno y reduce la incidencia provincial hasta rondar una tasa de 500 casos

La pandemia de la Covid19 parece haber echado definitivamente el freno en la bajada de la sexta ola en la provincia de Córdoba, donde la tasa de incidencia ronda ya los 500 casos por 100.000 habitantes. En concreto, la tasa provincial es este martes de 509 casos, mientras en Córdoba capital es de 544.

En el distrito sanitario Guadalquivir la incidencia se sitúa en 542 casos por 100.000 habitantes, mientras que en el distrito Norte es de 514 casos y en el Sur se queda en los 444 casos, la más baja de la provincia.

La Consejería de Salud y Familias ha notificado este martes 241 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, además de 37 hospitalizaciones más anotadas en la estadística, tres de ellas en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI). Además, cinco cordobeses más han perdido la vida a causa del coronavirus. Actualmente, ya se han curado de Covid 116.788 cordobeses.

En estos momentos, hay un total de 107 pacientes Covid en los hospitales cordobeses, de los que 17 están en las unidades de Cuidados Intensivos. Según ha detallado este martes la delegada provincial de Salud, María Jesús Botella, la provincia de Córdoba ya está en "riesgo bajo" en los indicadores de presión hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, se han contagio de Covid un total de 136.246 cordobeses, de los que 6.711 han tenido que ingresar en el hospital, 767 de ellos en la UCI. En total, el coronavirus se ha llevado la vida de 1.289 personas en la provincia de Córdoba.

Andalucía registra este martes 22 de febrero un total de 1.815 positivos de Covid-19 en 24 horas, el dato diario más bajo desde el 11 de diciembre (716), al tiempo que notifica 35 fallecidos, tres más que los contabilizados el lunes recogiendo los datos de tres días y que los 24 del viernes pasado.

Según los datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la tasa en la comunidad andaluza se sitúa en 433,6 casos por cada 100.000 habitantes, con una caída de 33,4 puntos en 24 horas.

Los 1.815 casos de este martes se notifican tras los 6.379 del lunes (72 horas), los 4.059 del viernes, los 4.409 del jueves, los 2.168 del miércoles y los 2.914 del martes pasado.

Los 35 fallecidos se registran en todas las provincias, con Jaén a la cabeza con ocho, seguida de Málaga con siete, Cádiz, Córdoba y Granada con cinco cada una, Almería con tres y Sevilla con uno.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!