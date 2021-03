Los padres del CEIP Al Ándalus piden a la Junta que rectifique y no elimine una unidad en Infantil

Los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Córdoba que verán reducido el número de plazas en la primera etapa se siguen sucediendo. En esta ocasión, la decisión de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía afecta al CEIP Al Ándalus, que el año que viene contará con una unidad menos en Infantil de tres años, pasando a disponer de dos líneas, 50 plazas en total.

Según la carta remitida por la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (AMPA) del colegio, el motivo alegado por Educación es "un estudio que se ha realizado en base a la natalidad de la zona y a las solicitudes recibidas" durante el presente curso escolar. Estos datos, explica la presidenta de la AMPA, Pilar María Herencia, no pueden tomarse con exactitud "ya que el miedo por la pandemia ha llevado a muchos padres a no escolarizar a sus hijos en esta etapa que no es obligatoria". Afirma que en años anteriores se han cubierto todas las plazas y que, además, se han tenido que realizar sorteos debido a la demanda de este centro, que es bilingüe de alemán.

Además, continúa la carta, el estudio "no ha tenido en cuenta otras variables "como las solicitudes de familias de las zonas de la periferia, las cuales tienen prioridad, las de las familias que pueden solicitarlo por tener su trabajo en la zona o, simplemente, las que deseen este centro". A este respecto, la misiva señala que ante la posibilidad de familias que elijan este colegio por el bilingüismo de alemán "no es una solución que su hijo tenga que ir a otro centro aunque no esté lejos".

"Se defiende políticamente el derecho que tienen las familias a elegir centro pero, suprimiendo tanto las plazas, las familias con hijos sin hermanos en el centro se quedan prácticamente sin opciones. Incluso hay una preocupación por los que ya tienen hermanos por si no hubiera plaza para todos ya que la reducción de una línea son muchas plazas menos", explica la asociación.

La eliminación de esta unidad abocaría a las familias a recurrir al centro concertado de la zona, La Trinidad, "inaccesible porque todos los años se completan las plazas más que de sobra, además de que no es público".

Ante esta situación, los padres del colegio piden a la Junta que no elimine la unidad hasta que no finalice el plazo de entrega de solicitudes, que expira el próximo 31 de marzo. Además, la asociación recuerda que "sindicatos, centros docentes y familias" llevan "muchos años pidiendo una bajada de la ratio de los centros" y lamenta que no "se aproveche la bajada de la natalidad para este fin y sí para suprimir líneas y seguir masificando las aulas". "En los tiempos que vivimos vemos que esta masificación afecta negativamente a los alumnos en muchos sentidos. Hasta ahora era muy difícil" reducir la ratio "porque los centros no tenían instalaciones suficientes para bajarla, pero ahora nos encontramos con un momento idóneo para actuar y aprovecharlo", concluye el escrito.