Paco Morales consigue la máxima categoría en The Best Chef Awards en Dubai

El cocinero cordobés Paco Morales, con tres Estrellas Michelin con su restaurante Noor ubicado en la capital califal, ha logrado la máxima distinción en la primera edición de The Best Chef Awards, celebrada en Dubai y donde han sido reconocidos los mejores chefs de 61 países.

En esta primera edición de la entrega de los cuchillos símbolo de The Best Chef Awards, Paco Morales ha logrado la máxima categoría con tres cuchillos, donde se ha coronado junto a otros dieciséis cocineros españoles, como Ángel León, Eneko Atxa, Bittor Arginzoniz, Andoni Luis Aduriz, Paco Pérez, los hermanos Torres, Martín Berasategui, Oriol Castro, Paco Morales, Quique Dacosta, entre otros.

La presencia española, con cuarenta cocineros distinguidos, también se completa con una decena de ellos que han logrado la segunda categoría -dos cuchillos-, como Begoña Rodrigo, Dani García, Elena Arzak, Javi Olleros o Toño Perez, y otros diez chefs españoles más con un cuchillo, como Edorta Lamo, Josean Alija, Jordi Vilà o Tetsuro Maeda.

En total, los The Best Chef Awards han distinguido a 548 cocineros de 61 países.

Trayectoria de Paco Morales

Paco Morales, al mando de Noor, consiguió la primera Estrella Michelin en 2016. La segunda llegó en el año 2019 y la tercera en 2023. Su nombre dejó de ser una promesa de la gastronomía para convertirse en una realidad a nivel nacional e internacional, incluyendo el nombre de Noor en las listas de los mejores restaurantes de Europa.

En este tiempo, Noor ha conseguido aparecer en la lista anual de mejores restaurantes europeos de la web Opinionated About Dining (OAD); Morales fue elegido entre los 30 mejores cocineros del mundo en el premio internacional The Best Chef; estrenó su participación en una serie documental de Amazon Prime; y la prestigiosa revista Forbes incluyó a Noor en su lista de los diez mejores para visitar.

Además, Paco Morales repetía entre los cien mejores chefs del mundo y ha presentado recientemente al mundo Qabú, el restaurante que abre en Dubai.

Otro proyecto internacional que ya vio la luz es el del restaurante Balthazar Downtown, ubicado en St. Moritz, un complejo turístico alpino situado en el valle de la Engadina. Se trata de un restaurante de temporada, abierto de diciembre a marzo, ya que se encuentra junto a la estación de esquí más antigua del mundo.