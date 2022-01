Octavio Salazar, nombrado miembro del comité de expertos del Instituto de Igualdad de Género del Parlamento Europeo

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio Salazar Benítez, ha sido nombrado miembro del comité de expertos del Instituto de Igualdad de Género (EIGE en sus siglas en inglés), dependiente del Parlamento Europeo. El profesor Salazar desempeñará este cargo por un periodo de tres años hasta noviembre de 2024.

Salazar ha sido elegido junto a tres nuevas integrantes del EIGE tras la conferencia de presidentes celebrada el pasado 30 de septiembre.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es una agencia de la UE que trabaja para hacer realidad la igualdad de género en la UE y fuera de ella. Entre sus funciones está la de elaborar estudios y estadísticas sobre la igualdad de género en la UE, el seguimiento del modo en que la UE cumple sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género a través de la denominada Plataforma de Acción de Pekín o la lucha contra la violencia de género.

