'No me quites mi hospital' pide a Salud que revise el proyecto de las paralizadas Consultas Externas en Hospital Infantil

La Plataforma Ciudadana 'No me quites mi hospital' ha afirmado que la paralización de las obras del edificio de Consultas Externas del Hospital Materno Infantil del complejo Reina Sofía de Córdoba por discrepancias entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y las adjudicatarias de la obra, presupuestada en 7,9 millones, "otorga una oportunidad vital para revisar el proyecto y, por no mucho más montante económico, crear el Hospital Infantil que nuestros niños se merecen".

La plataforma retoma así la reivindicación que ha defendido desde su creación, hace 12 años, argumentado que ahora es posible hacerlo y que, de esa forma, los menores que precisan hospitalización dejarán de "padecer las molestias y peligros de las obras" que se llevan a cabo en el actual Materno Infantil.

La idea es que, con un nuevo Hospital Infantil, los niños que sean ingresados "dispongan de luz y espacio en sus habitaciones, y que sus consultas sean amplias y no escondidas en los sótanos, ni alejadas del centro hospitalario, que dispongan de dependencias propias y adecuadamente distanciadas de las de adultos", no como ocurre ahora.

En 'No me quites mi hospital' anhelan que "estas aspiraciones sean compartidas por el equipo de gobierno" del Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba, "por la Delegación de Salud" de la Junta en la provincia, "y por el mismo consejero" de Salud, el cordobés Jesús Aguirre.

En este sentido, la plataforma ha recordado que "saliendo a la calle", consiguió "reunir más de 50.000 firmas de apoyo de los cordobeses y aglutinar a más de 30 colectivos de familias, pacientes y profesionales sanitarios", y ahora está "dispuesta a volver a salir para que esta demanda de los ciudadanos sea atendida, y no escatimaremos esfuerzos para conseguirlo".

Para 'No me quites mi hospital', "es tiempo de altas miras, de hacer algo bueno y funcional por la hospitalización infantil en Córdoba, y que ese proyecto sea perdurable durante más años incluso que el antiguo y maltratado Hospital Materno Infantil" actual.